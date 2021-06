Cel mai mare vis al omului sarac este sa castige la loterie. Inglotati in datorii, multi viseaza ca vor scapa de probleme si ca vor duce o viata ca in filme. Unii chiar au noroc si dau lovitura. Insa nu toti pot face fata unei asemenea bucurii.



Au fost multe cazuri, chiar si in Romania, in care marii castigatori la loterie au ajuns, in scurt timp, la fel de saraci ca inainte, uneori chiar mai saraci.

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat pentru Ziare.com de ce se intampla acest fenomen.

"Si o mare bucurie si o mare tristete te pot afecta catastrofal. Sunt foarte greu de gestionat pentru un om normal. Bogatii, daca castiga la 6 din 49, de exemplu, nu fac mare caz din asta. Ei sunt obisnuiti cu banii. Insa noi, cei "normali", daca da peste noi un astfel de noroc, am incurcat-o.



Omul simplu, care castiga foarte multi bani iese din rutina lui. Viata lui nu mai este normala.

Isi aduc aminte toti cunoscutii de el, toate neamurile, toti cunoscutii. Vrea sa faca investitii si isi baga banii in cine stie ce, dupa sfaturi proaste si, de cele mai multe ori, dau faliment. Unii chiar ajung sa se sinucida din cauza ca nu pot suporta o astfel de bucurie foarte mare, asa cum nu poti sa suporti o mare nenorocire", a spus specialistul.

"Acesti oameni nu mai dorm noaptea"

Unii isi dau demisia de la serviciul pe care il au, ba, mai mult, pleaca in conditii nu tocmai prietenoase. Ei considera ca banii castigati ii vor ajuta sa duca o viata lipsita de griji si nu vor mai avea nevoie de nimeni. Insa acest comportament este foarte daunator, spune psihologul.



"Dupa parerea mea, daca cineva castiga la 6 din 49, trebuie sa stie doar el si sa se comporte normal, sa nu isi dea demisia din serviciu, sa mearga la munca in continuare. Insa multi incep sa se laude, sunt vizati de hoti apoi. Un secret, daca il stie mai mult de unul, acela nu mai este secret. Daca nu spune la nimeni va fi protejat. Nu vor veni sa se imprumute la el rudele, prietenii, nu va fi atacat de hoti.

Din punct de vedere psihic, oamenii acestia nu mai dorm noaptea, se gandesc unde sa bage banii, la ce banci, isi fac tot felul de scenarii. Nu fac fata acestui eveniment.

Ar trebui sa consulte un psiholog, un psihiatru, vor lua tratament. Trebuie sa lase lucrurile sa decurga normal, sa nu iasa din rutina lui, din tabieturile lui", a mai explicat psihologul Liviu Chesnoiu.

Unii dintre castigatorii la loterie au murit, altii au falimentat

Andrei Butnaru, un barbat care a castigat in 2019 un premiu de 4,7 milioane de euro la loterie a murit in 2020. Problemele de sanatate i s-au agravat dupa eveniment. Banii castigati i-a investit in dezvoltarea afacerii pe care o detinea - o firma de efecte pirotehnice, conform wowbiz.ro.

Dumitru Tarniceru a castigat in 1997 aproape 130.000 dolari, o suma mare pentru acele vremuri. Dupa doi ani, barbatul a facut infract si a murit.

Gheorghe Ciubotaru a castigat 340.000 lei la 5/40. Primul drum l-a facut la o reprezentanta auto de unde si-a achizitionat o masina germana. Dupa cateva luni a murit intr-un accident provocat chiar de el. El a incercat sa faca o depasire, a intrat pe contrasens si a lovit un microbuz care circula regulamentar.

Constantin Iatco, fost sef al Camerei de Comert Iasi a murit in 2014, chiar in ziua in care implinea 60 de ani. Cu cateva zile inainte, el ghicise 4 numere la 5/40 si castigase 8.000 euro. El nu a mai apucat sa-si ridice premiul cu care intentiona sa le faca cinste prpietenilor pentru ca a facut un a facut stop-cardiac.

Sunt insa si persoane care s-au sinucis la ceva vreme dupa ce au castigat la loterie, fie ca au ramas fara avere, fie ca nu au mai putut suporta presiunea venita cu acesti bani.

Expertii spun ca cei care cred ca mai multi bani inseamna rezolvarea problemelor lor sau inseamna cheia spre succes, indiferent de domeniu, ajung la faliment.

De fapt este o consecinta a ceea ce auzim in jurul nostru despre faptul ca banii rezolva orice problema.

De regula, cei care au ramas saraci lipiti dupa ce au avat in mana milioane de euro castigate la loterie, au aproape acelasi portret: Si-au cumparat masini, case sau haine scumpe, au inceput afaceri proaste la indemnul unor persoane pe care nici macar nu le cunosteau prea bine, au donat bani la biserici, rude, prieteni sau cheltuiesc excesiv pentru a-si arata puterea financiara.