Despagubirile colosale acordate prin instantele din Romania in procesele penale. Ce se intampla cu urmasii rau-platnicilor

Judecatorii din Romania au prins curaj si au inceput sa acorde despagubiri morale de ordinul sutelor de mii de lei in dosare de omor, agresiuni sexuale sau alte fapte de violenta. Singura conditie este ca victimele sau rude ale acestora sa se constituie parti civile si sa ceara instantelor plata daunelor de catre infractori.

Intr-un dosar de omor, de exemplu, finalizat cu condamnarea definitiva a doi barbati, Tribunalul Prahova a stabilit despagubiri in valoare de peste 200.000 de lei pe care cei doi criminali vor trebui sa le plateasca rudelor celui ucis.

Criminalii, doi frati din orasul prahovean Boldesti-Scaieni, nu sunt instariti, iar averea lor se reduce la o gospodarie modesta care nu valoreaza nici jumatate din cat au de platit copiilor barbatului pe care l-au omorat.

Tot in Prahova, Curtea de Apel Ploiesti a decis ca un tanar de 21 de ani care si-a violat si torturat iubita sa ii plateasca fetei despagubiri morale in valoare de 10.000 de lei. Individul nu are un venit, este consumator de droguri, nu are nimic in proprietate si in plus a primit si o condamnare cu inchisoare de 12 ani, perioada in care nu va putea sa stranga banii pentru plata daunelor morale.

In astfel de situatii se pune problema cum isi vor achita datoria stabilita printr-o sentinta ramasa definitiva, inculpatii care nu detin proprietati si nici nu au bani in conturi.

Juristii consultati de ziare.com recunosc ca plata despagubirilor morale reprezinta o problema in Romania, atunci cand in dosare nu sunt implicate societati de asigurare sau institutii private sau de stat, iar litigiul civil trebuie rezolvat doar intre persoane fizice. Totusi legea este de partea victimelor, iar infractorii condamnati la plata daunelor nu vor scapa de aceasta datorie pe tot parcursul vietii, iar dupa decesul lor, datoria va fi preluata de mostenitori.

"Procesul penal are doua actiuni, actiunea penala care se exercita de catre stat si actiunea civila care se poate exercita de catre stat atunci cand el este vatamat, sau de catre partea vatamata. Latura civila a procesului penal se supune regulilor de drept civil. Ca orice proces civil care este soldat cu un castig din partea celui vatamat in drepturile, in interesele sale sau intr-o situatie particulara, aceasta hotarare are valoare de executare. Asadar persoana care este condmanata penal si este obigata pe latura civila la plata unor despagubiri ori respectiv a prejudiciului fie catre stat fie catre o persoana fizica constituita parte civila, persoana respectiva poate sa fie executata in baza deciziei ramase definitiva", a explicat avocatul Alexandru Chiciu.

Chiar si in cazul in care un condamnat are de executat si o pedeapsa cu inchisoarea, nu va scapa de plata daunelor atunci cand va iesi din spatele gratiilor.

"Problema este ca aceasta chestiune se poate intinde asupra intregii vieti. La un moment dat ei vor fi eliberati din penitenciar, iar daca vor muri, rudele care vor accepta succesiunea vor avea in patrimoniul succesoral si dauna aceasta. Odata ce o persoana accepta succesiunea, o accepta si cu activ si cu pasiv. Pasivul insemnand o datorie, o datorie reglementata printr-o hotarare judecatoreasca. Este datoria titluarului, iar el trebuie sa plateasca banii aceia, acum sau in decursul vietii", precizeaza Alexandru Chiciu.

In cazul in care condamnatul nu are nimic in proprieate, orice venit al sau va fi executat pana la acoperirea definitiva a datoriei catre victima sa.

In Romania, valoarea daunelor morale acordate de instanta victimelor sau rudelor acestora se rezuma la un maxim de doua sute de mii de euro si asta in cazuri extrem de rare. Judecatorii au in vedere, atunci cand stabilesc reparatiile morale pentru victime, posibilele surse de venit ale vinovatilor si capacitatea lor de a-si onora datoria. Sumele exorbitante solicitate de avocati drept daune morale sunt de cele mai multe ori respinse de judecatorii romani invocand imbogatirea "fara just temei".