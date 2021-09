A fost reținut Dan Stănescu, bărbatul suspectat că și-a lovit prietena cunoscută pe Facebook până ce aceasta a murit

Dan Stănescu, inginerul ploieștean în vârstă de 51 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore în cazul morții femeii de la Sinaia. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus reținerea bărbatului, dar nu pentru lovituri cauzatoare de moarte, ci pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, se arată într-un comunicat remis presei.

Conform documentului citat, la acest moment al anchetei ”nu s-a reliefat existența legăturii de cauzalitate între acțiunile de împingere/lovire exercitate de către suspect si decesul victimei, în cauză efectuându-se în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii decesului numitei G.C.M.”

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova

”La data de 18.09.2021, in jurul orei 18.00, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a fost sesizat de către organele de poliție din cadrul IPJ Prahova cu privire la faptul că pe raza or. Sinaia, in dreptul pensiunii ”Casa Noastră”, o persoana de sex feminin, identificată in persoana numitei C.G.M, a decedat în urma unei agresiuni exercitate de către concubinul acesteia despre care se stabilise ca a părăsit locul faptei la volanul autoturismului său marca Renault Clio.

În jurul orei 17:15, organele de cercetare din cadrul Politiei or Comarnic au depistat pe numitul S.D în timp ce conducea autoturismul indicat pe DN1 sensul de mers Sinaia-Ploiești, fiind înregistrat dosarul penal cu nr unic 622/P/2021 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, în a cărui rază de competență teritorială se află locul comiterii faptelor.

Cercetările au fost ulterior preluate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, numitul S.D fiind cercetat în calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunilor de ”conducere sub influenta alcoolului” prev. de art 336 C.P.si ”conducere fără permis”, prev. de art 335 al.2 C.P. Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore începând cu data de 20.09.2021, ora 16:00 si pană la data de 21.09.2021 ora 16:00.

Cu privire la decesul numitei G.C.M, precizăm că pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a fost constituit la data de 18.09.2021 dosarul penal nr 342/P/2021, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art 195 alin. 1 C.pen. rap. la art. 193 alin. 1 C.pen, numitul S.D. având în prezent calitatea de suspect.

Cu ocazia cercetării la fata locului, în urma examinării externe a cadavrului medicul legist din cadrul SML Prahova nu a putut oferi concluzii preliminarii privind cauza morții, nefiind constatate leziuni traumatice vizibile care să permită formularea unei concluzii privind cauza probabilă a decesului, înainte de efectuarea autopsiei medico-legale ce urma să aibă loc la data de 20.09.2021, ora 08:30.

Totodată, s-a stabilit faptul că victima avea în antecedență afecțiuni neurologice suferind o intervenție chirurgicală în cursul anului 2020 pentru anevrism cerebral.

În urma efectuării autopsiei, Serviciul Județean de Medicina Legala Prahova a stabilit ca moartea numitei G.C.M s-a datorat insuficientei respiratorii acute urmare a asfixiei mecanice prin regurgitat gastric, la autopsie nefiind constatate semne de violență. În cauză urmează a fi întocmit raportul de expertiza medico-legală necriptică, după finalizarea investigațiilor medicale complementare autopsiei.

Așadar, până în prezent nu s-a reliefat existența legăturii de cauzalitate între acțiunile de împingere/lovire exercitate de către suspect si decesul victimei, în cauză efectuându-se în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii decesului numitei G.C.M..