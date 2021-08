Dan Barna, despre desființarea Secției Speciale: „Colegii de la PNL ne-au spus că au o soluție, dar că nu ne-o spun”

Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, 30 august, după ședința coaliției, că nu s-a ajuns la o soluție în ce privește desființarea Secției Speciale și că speră ca săptămâna viitoare să ”depășim această buturugă mică care se face din ce în ce mai mare”.

”Colegii de la PNL ne-au spus că au o soluție dar nu ne-o spun (…) A fost un moment distractiv, spuneam bun, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția și ei răspundeau, da, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția. Chiar a fost autentic un moment distractiv, comic, dacă nu cumva și neproductiv la acest moment”, a mai spus Barna.

Liderul USR a precizat că recomandarea Comisiei de la Veneția este desființarea secției speciale cu revenirea competențelor de anchetă în ce-i privește pe magistrați la cele trei parchete, adăungând că aceasta este ”soluția firească”.





Poziția UDMR

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că formaţiunea sa este deschisă pentru discuţii dacă există o soluţie mai bună a ministrului Justiţiei privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

"Am discutat despre SIIJ foarte puţin şi vom continua discuţiile săptămâna viitoare, se aşteaptă o soluţie de la ministrul Justiţiei. Noi am spus că suntem deschişi dacă există o propunere mai bună decât a noastră, sigur că vom discuta să vedem cum am ajuns în această situaţie, să vedem de ce a fost înfiinţat SIIJ-ul, vrem să desfiinţăm SIIJ-ul - aici nu există nicio contradicţie - şi cum putem garanta independenţa magistraţilor, pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem rezolva problema responsabilităţii penale a magistraţilor", a precizat Kelemen Hunor.

Cîțu: O să venim cu o soluție pe masa coaliției pentru desființarea SIIJ



Premierul Florin Cîțu a declarat, luni după-amiază, că urmează să vină cu o soluție pe masa coaliției de guvernare prin care Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) să fie desființată cât mai curând:

”Este foarte important pentru mine”, a adăugat premierul.

În timpul declarațiilor, premierul era însoțit de senatoare PNL de Iași, Iulia Scântei, alături de care premierul a spus că va găsi o soluție:

”SIIJ va fi desființată în această sesiune parlamentară”, a dat garanții parlamentarul liberal.





Secția specială – Aproape 1.300 de dosare în acest an și un singur rechizitoriu



Secția specială, moștenită de la guvernarea PSD și pe care actuala putere a promis încă de la instalare că o va desființa, a reușit să trimită în judecată, de la începutul anului și până acum, un singur dosar, în timp ce a clasat alte 736, scriu jurnaliștii HotNews.

Trăgând linie, de la înființare, în 2018, și până acum, Secția de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) a făcut doar 5 rechizitorii. Proiectul de desființare a SIIJ este blocat însă în Parlament, pentru că UDMR se opune adoptării în forma actuală.

Acum, stocul de dosare de la Secția specială a ajuns la 6.465, conform datelor transmise HotNews.ro de către Parchetul General.

Răspunsul trimis de Parchetul General la solicitarea HotNews.ro privind situația dosarelor de la Secția specială:

​În cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în perioada 01.01.2021 – 23.08.2021, au fost înregistrate 1.290 de dosare.

În aceeași perioadă, 736 de dosare au fost soluționate prin netrimitere în judecată și 1 dosar a fost soluționat prin trimitere în judecată (rechizitoriu).

La data de 23 august 2021 erau în lucru 6.465 de dosare dintre care 71 mai vechi de 5 ani. (SIIJ a fost înființată în anul 2018).