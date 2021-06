Un incendiu violent a izbucnit in dupa-amiaza zilei de vineri, 11 iunie, la un autoturism Dacia Duster care circula pe E87, drumul care face legatura intre Constanta si Tulcea.

Pompierii au fost alertati sa se deplaseze in apropierea localitatii Babadag, in jurul orei 14.55. Pana in momentul in care au ajuns la incendiu, masina se transformase in scrum.

"Autoturismul se afla in mers, iar cele doua persoane din vehicul au reusit sa se evacueze in siguranta. La sosirea echipajelor, autovehiculul ardea generalizat, cu flacara si degajari mari de fum. Pentru lichidarea incendiului pompierii au actionat aproximativ 20 de minute. In urma evenimentului, autoturismul a ars in proportie de 90%. Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric", se arata intr-un comunicat al ISU Tulcea.