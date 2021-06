Doua cutremure, cu magnitudini de 3 si 3,3, in judetele Buzau si Vrancea, duminica dimineata

Activitatea seismica in Romania a fost relativ ridicata in aceasta perioada FOTO Pixabay.com

Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Primul seism, cu magnitudinea 3 din judetul Buzau, s-a produs la ora locala 2:31, la o adancime de 143 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 68 km est de Brasov, 82 km nord-est de Ploiesti, 111 km sud de Bacau, 123 km vest de Galati, 123 km vest de Braila si 134 km nord de Bucuresti.

Cel de-al doilea cutremur, de 3,3 pe Richter, a avut loc la ora locala 7:50, in judetul Vrancea, la o adancime de 74 km si la 77 km sud de Bacau, 94 km est de Brasov, 110 km nord-vest de Galati, 116 km nord-vest de Braila, 118 km nord-est de Ploiesti, 157 km sud-vest de Iasi si 168 km nord de Bucuresti.

Activitatea seismica in Romania a fost relativ ridicata in aceasta perioada, in conditiile in care numai in aceasta saptamana - 14 - 20 iunie - au avut loc 17 cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,4 pe Richter, iar de la inceputul acestei luni, in Romania s-au produs 23 cutremure.

Cel mai important cutremur din acest an a avut o magnitudine de 4,7 pe Richer si a fost simtit si la Bucuresti. Seismul s-a produs in data de 26 mai.