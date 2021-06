UPDATE Doua cutremure in mai putin de o ora. Ce magnitudine au avut

Seismul s-a produs in zona Vrancea FOTO Pixabay

Doua cutremure au avut loc luni dupa-amiaza, 14 iunie. Primul s-a produs la ora 12.53, iar cel de-al doilea dupa nici trei sferturi de ora.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc luni, pe 14 iunie, la ora 13.36, in judetul Vrancea, Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cu mai putin de o ora in urma in zona a mai avut loc un seism cu magnitudinea de 3,1.

Seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Brasov (79 km), Ploiesti (91 km), Bacau (103 km), Galati (113 km), Braila (114 km), Bucuresti (142 km).

Un alt cutremur a avut loc la orele pranzului, a anuntat Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 12.53 si s-a produs la adancimea de 167 de kilometri, in judetul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea de 3,1.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 113km V de Galati, 114km NV de Braila, 142km N de Bucuresti, 164km NE de Pitesti, 183km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 206km N de Ruse.