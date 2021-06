Cunoscut activist de mediu, implicat intr-un scandal. Dosar penal dupa ce ar fi lovit un tanar la o petrecere

Activistul de mediu din Suceava Tiberius Vatamaniuc a fost implicat intr-un nou scandal, dupa ce ar fi lovit un tanar la o petrecere. Politistii au deschis un dosar penal pe numele sau pentru loviri si alte violente.

Barbatul, care se declara un luptator impotriva taierilor ilegal, este acuzat ca a lovit un tanar de 21 de ani, care participa la o petrecere de langa Cantonul Silvic Voievodeasa, potrivit monitorulsv.ro.

Victima era la o cabana, unde participase la o aniversare, cand, in timpul noptii, mai multi tineri s-au incaierat.

In jurul orei 3.00, de fata cu mai multi martori, in cabana a intrat Tiberius Vatamaniuc, in varsta de 41 de ani, care, fara sa stea la discutii, l-a lovit cu pumnii si cu genunchii in zona capului pe tanarul de 21 de ani, rezulta din cercetarile politiei. Ulterior, tanarul a plecat pe jos spre domiciliul sau, iar in drum spre casa a cerut ajutor politiei, informeaza sursa citata.

Tanarul nu ar vrea sa scoata certificat medico-legal, insa are la dispozitie 90 de zile pentru a se decide daca depune sau nu plangere penala.

Politisti au deschis un dosar penal pentru infractiunea de "loviri sau alte violente".