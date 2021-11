Patimile unei românce care se chinuie să demonstreze că a avut COVID: „Viața noastră a fost tulburată”

O femeie din București, confirmată cu COVID în urma unui test antigen efectuat la o clinică privată, a dat în judecată DSP cerându-le judecătorilor să oblige DSP să o înregistreze în platoforma Corona Forms, astfel încât să figureze ca trecută prin boală. La rândul său, soțul femeii a cerut să primească decizie de carantinare pentru a putea beneficia de concediu medical.

În procesul deschis la Tribunalul București, Simona N. a arătat că la data de 07.03.2021 a fost confirmată cu COVID-19 în urma unui „test antigen rapid din spută (n.r. secreție vâscoasă a căilor respiratorii)”. Testul a fost efectuat la o clinică privată. În urma testului, femeia, soțul său și copilul celor doi s-au izolat la domiciliu.

Ads

În paralel, rezultatul testului a fost transmis Direcției de Sănătate Publică pentru ca femeia să fie luată în evidență cu COVID-19, iar pe numele soțului său să fie emisă decizie de carantinare.

„Urma ca în 48 ore DSP-ul să trimită un echipaj în vederea efectuării anchetei epidemiologice, prelevării probelor în vederea efectuării testului PCR, ceea ce nu s-a întâmplat”, au arătat femeia și soțul ei, în instanță.

Reclamanții au mai arătat că în cele 14 zile cât au stat în carantină nu i-a căutat nimeni de la DSP. După efectuarea carantinei femeia a făcut un test de anticorpi din care a reieșit că a trecut prin boală. Pe numele celor doi soți medicul de familie a eliberat un certificat medical, dar în lipsa documentelor care să ateste trecerea prin boală sau carantinarea, certificatele medicale nu au fost luate în considerare pentru acordarea concediului medical.

În urma acestei situații, Simona N. a dat în judecată DSP cerând să îi fie luat în considerare testul antigen, iar soțul său a cerut să fie emis pe numele său o decizie de carantinare, el stând deja în carantină 14 zile.

„Reclamanții au fost de bună credință respectând legea, însă practic au fost abandonați neprimind niciun fel de ajutor deși au trecut prin supliciile bolii cu simptome puternice respectiv febră, frisoane, dureri musculare și de cap, amețeli, stări de leșin, tulburări gastrointestinale semnificative, pierdere gust și miros”, a arătat avocatul reclamanților în instanță.

„Viața noastră a fost tulburată și am suferit emoțional (nu am dormit nopți), gândindu-ne că deși am avut o afecțiune reală, periculoasă, prin care am trecut destul de greu, organul statului ce trebuie să apere sănătatea noastră ne-a tratat cu dezinteres și a negat rezultatul unui test prevăzut de legislația aplicabilă la momentul respectiv”, a arătat Simona N., care a depus în instanță și un test de anticorpi care să ateste că a trecut prin boală.

De ce a refuzat DSP să ia în considerare testul antigen

În procesul de la Tribunalul București, Direcția de Sănătate Publică București s-a apărat arătând că după ce clinica privată i-a transmis rezultatul testului pentru Simona N., DSP a transmis că „testul efectuat pentru reclamantă nu respectă metodologia INSP”, urmând ca rezultatul acestor persoane să se regăsească în Corona Forms când clinica medicală va transmite instrucțiunile producătorului testului utilizat din care să reiasă că fluidul biologic utilizat este sputa.

Ads

Clinica a transmis declarația de conformitate cu privire la testul ZandCell COVID-19 Saliva Antigen Test, iar INSP a transmis că testul nu se regăsește în lista comună a testelor antigenice rapide recunoscute de statele membre. În aceeași adresă INSP a mai menționat că „sputa rezultă exsudatul bronho-alveolar eliminat din tractul respirator inferior prin tuse profundă în timp ce saliva este o probă care provine din tractul respirator superior iar OMS nu recomandă utilizarea testului din salivă ca unic test de diagnostic”.

Hotărârea instanței

În urma procesului, Tribunalul București a respins cererea femeii de recunoaștere a testului antigen, arătând că proba pentru testul antigen a fost recoltată din salivă, nu din spută.

„Potrivit adresei nr.5240/02.04.2021 a Institutului Național de Sănătate Publică este explicată diferența dintre spută și salivă cu observarea chiar a normelor invocate de reclamanți care recunosc testele antigenice rapide din produsele biologice printre care nu se regăsește și saliva.

Ads

Având în vedere că testul reclamantei a presupus recoltarea probei din salivă instanța constată că un asemenea test nu este recunoscut de lege și nu poate fi introdus în aplicația Corona Forms”, se arată în sentința Tribunalului București, care nu este definitivă.

În privința deciziei de carantinare a soțului femeii, care s-a izolat fiind contact direct, instanța a decis că nu putea fi dispusă carantinarea atâta timp cât soția sa a fost confirmată cu COVID pe baza unui test neautorizat, pe bază de salivă. Sentința Tribunalului București poate fi atacată cu recurs.