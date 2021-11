Cum se conduce corect iarna. „Gheața neagră este cel mai periculos lucru ce ni se poate întâmpla”

Avem vreme schimbătoare de la o zi la alta și chiar la câteva ore distanță. În unele zone chiar a nins zilele trecute iar în altele a căzut lapovița și s-a format polei, astfel că și parametrii de trafic se schimbă.

Iarna nu este departe și, pentru că avem deja temperaturi scăzute, ar fi trebuit ca șoferii să fi avut grijă să își pregătească mașinile pentru sezonul rece. În plus, ar trebui să își testeze un pic și reflexele de condus în condițiile sezonului rece.

Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur ne-a oferit câteva sfaturi de care ar trebui să ținem cont pentru a nu a avea necazuri.

Ce este gheața neagră sau poleiul

Tot mai des auzim despre ”gheața neagră”, care nu este altceva decât poleiul care se formează pe străzi.

”Poleiul este cel mai periculos lucru ce ni se poate întâmpla în această perioadă. Atunci când este zăpadă sau este stratul de gheață gros transformat din zăpadă bătătorită, când pleci de acasă, te urci în mașină, vezi că totul este alb, te aștepți să ai aderență mică.

În schimb poleiul, care înseamnă stratul acela de gheață foarte fină și care din cauza stratului de apă îi dă o culoare negricioasă, închisă asfaltului, dar care nu este deosebită de cea a asfaltului ud. Astfel, fără să îți dai seama, treci de pe un asfalt ud pe un asfalt lucios, adică polei și, de cele mai multe ori, te surprinde, mai ales dacă nu înțelegi fenomenul”, a explicat Titi Aur pentru Ziare.com.

Ce trebuie să știm în acest caz:

”Când suntem în jurul temperaturii de 0 grade Celsius, sau la plus 3-4 grade, putem să ne așteptăm să apară poleiul. Mașinile moderne, toate, au martor de temperatură în bord. Atunci când scade temperatura sub 3-4 grade, se emite un semnal sonor, apare fulgul de nea, iar aceasta înseamnă că trebuie să ai grijă că este posibil să găsești gheață”, a mai precizat Titi Aur.

Unde găsim poleiul

Campionul ne-a spus despre câteva locuri unde putem da de polei și ne sfătuiește să avem grijă cum conducem.

- ”În localitate, temperatura este, de cele mai multe ori, cu două, trei, chiar patru grade mai mare decât în afara localității. Astfel, că la ieșirea din localitate din cauza scăderii temperaturii este posibil ca asfaltul să se transforme din ud în înghețat”, a spus Titi Aur.

- ”Când intrăm sau ieșim din anumite zone ”dosite”. Ies dintre dealuri sau din pădure, în câmp deschis, unde bate vântul lateral și apa poate să se transforme în gheață. Dar poate fi și invers: când de pe câmp intru între dealuri sau în pădure, unde este mai umbră. Ziua a bătut soarele pe câmp și asfaltul s-a uscat iar în pădure sau între dealuri nu a pătruns soarele, a rămas stratul de apă, a venit seara cu un grad, două, poate chiar trei mai puțin decât în câmp și atunci mă pot aștepta să găsesc poleiul pe asfalt”, a mai arătat pilotul.

- ”Când urc pe un pod pot să găsesc polei, pentru că pământul, tot, are inerție termică mare. Aceasta înseamnă că dacă ziua avem 10 grade, de exemplu, iar noaptea ajungem la -2 grade, pământul fiind cald, chiar dacă temperatura este negativă afară, nu îngheață apa.

Dar podul fiind subțire, comparativ cu masa pământului, se răcește mult mai repede. Atunci găsim gheață pe pod deși până în acea zonă era doar un strat de apă”, a punctat campionul.

- ”Când intru într-un viraj la munte, iar la mijlocul virajului, brusc am intrat pe gheața neagră. Acest fenomen se întâmplă pentru că pe o parte de intrare în viraj a bătut soarele, între timp am ajuns în zona cu umbră, iar asfaltul a fost mai rece. Atunci eu trebuie să anticipez de fiecare dată că în jurul unor astfel de perioade când avem temperaturi de 0 grade Celsius mă pot aștepta că se transformă din umezeală în polei”, a explicat Titi Aur.

Cum să conducem în astfel de situații

Specialistul se sfătuiește ca, pentru a nu fi luați prin surprindere trebuie să urmărim indicatorii de la bordul mașinii.

- ”Cel care ne avertizează că putem da de polei, apoi, din când în când, testăm frâna, apăsând pedala mai tare, atunci când nu avem pe nimeni în față sau în spate. Dacă pedala tremură, înseamnă că a intrat sistemul ABS, iar una sau mai multe roți au fost la limită”.

- ”Și mai am încă o informație la bord, atunci când ajung să derapez, fie și insesizabil, sau să accelerez și una din roți să patineze, intră indicatorul ESP (controlul tracțiunii) și un semnal sonor prin care mașina practic mă anunță că am fost la limita aderenței”.

”Dacă știu de unde să-mi iau informațiile și sunt atent la cum arată drumul, atunci pot să anticipez. Și, neputând să fac asta din metru în metru, merg cu viteză mai mică iar atunci când mă apropii de un viraj și când mă apropii de o zonă în care trebuie să frânez, testând puțin înainte. Adică nu-mi dau seama că sunt pe polei când am ajuns la trecerea de pietoni și aceasta este plină de copii”, a mai explicat Titi Aur.

Cum frânăm pe timp de iarnă

”În prezent nu mai avem mașini fără sistem ABS. Modul de a frâna este total diferit la una cu astfel de sistem și una fără. La mașina fără sistem ABS trebuie să dozezi apăsarea pe pedala de frână și să fii atent să nu blochezi roțile. La mașina cu sistem ABS, când fac frânarea de încetinire este o situație, ridic piciorul de pe accelerație, apăs ușor pedala de frână și calc din timp, iar când fac frânare de urgență apăs maximum, cât pot de tare, pe pedala de frână.

Sistemul ABS știe să îmi facă dozarea pe fiecare roată să fie cât mai eficient și, mai mult, pot să trag de volan să evit un accident, pentru că acest sistem nu blochează roțile, ceea ce înseamnă că voi avea și direcție.

Titi Aur mai spune că dimineața, când plecăm cu mașina de acasă, trebuie să testăm aderența. În primii câțiva metri de condus, trebuie să apăsăm mai tare pedala de frână”, a mai explicat Titi Aur.

Ce înseamnă să conducem prudent

Campionul de raliuri a mai explicat că a conduce prudent înseamnă, de fapt, să conducem defensiv. ”Defensiv” este un termen militar dar noi încercăm să-l promovăm în conducerea autovehiculelor și înseamnă ”să te aperi”. Pe stradă trebuie să te aperi de două situații: de ceea ce ai putea greși tu și de ceea ce ar putea greși alții, adică să poți să anticipezi”, a spus Titi Aur.

El consideră că, ”din păcate, școala de șoferi din România te învață foarte puține lucruri. Și, tot din păcate, nici măcar legiuitorul nu a prevăzut foarte clar anumite situații. Și vă dau cel mai elementar exemplu. Auzim în foarte multe cazuri că un accident s-a produs din cauză că nu s-a păstrat distanța regulamentară. Dar nu există nicio lege și nicio regulă care să stabilească această distanță în România”.

”În alte țări, cum sunt Germania și Suedia, de exemplu, această distanță este stabilită ca fiind jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Adică, la 100 de kilometri la oră, trebuie să păstrezi față de mașina din față o distanță de minimum 50 de metri, la 60 de kilometri la oră, minimum 30 de metri. Aceasta înseamnă să fii la două secunde distanță față de mașina din fața ta. În multe alte țări, regula celor două secunde este regulă de circulație”, a explicat Titi Aur.

Cum să conduci în siguranță iarna

Specialistul în conducere defensivă mai precizează că, pentru a conduce în siguranță iarna, trebuie să respectăm niște reguli de bun simț.

”Ca să conduc în siguranță iarna, trebuie să mă asigur că am mașina bine pregătită, să corespundă din punct de vedere tehnic, să aibă cauciucuri de iarnă, are presiunea corectă în pneuri, geamurile, farurile și stopurile sunt curățate, când mă urc la volan stau în poziția corectă, îmi pun centura de siguranță.

Apoi, tot ca măsură de care să ținem cont în perioada aceasta este că trebuie să ne curățăm filtru de particule. Unii lasă această ”cheltuială” pentru primăvară. Însă este total greșit pentru că, dacă filtrul nu este bine curățat nu se dezaburește mașina. Atunci îmi creez o atmosferă de nesiguranță, se aburesc geamurile laterale sau chiar și parbrizul.

Apoi încerc să fac toate manevrele în limita a trei feluri de reguli pe care sunt obligat să le respect atunci când merg pe stradă:

1. Reguli de circulație care sunt obligatorii și dacă nu le respecți ve fi sancționat de poliție.

2. Reguli de conducere defensivă, care nu sunt de fiecare dată egale cu regulile de circulație ci, uneori chiar se contrazic între ele.

3. Reguli de bun simț, adică ”cei șapte ani de acasă”.

Când mă bag pe linia de tramvai ca să depășesc cele două coloane care stau civilizat la rând, doar pentru ca eu să fiu mai în față, am încălcat toate cele trei reguli.

Când conduci în afara regulilor te pui în pericol”, a punctat Titi Aur.



Ce este metoda fermoarului, metoda care scapă șoferii în alte țări de blocaje în trafic

Una dintre regulile de conducere defensivă despre care Titi Aur spune că se contrazic cu cele de circulație este cea a fermoarului.

”Dar dacă este foarte aglomerat și, să zicem că bulevardul principal are coloană continuă timp de trei-patru ore, și trebuie să ieși dintr-o benzinărie sau de pe o stradă laterală, conform regulilor de circulație, cel care nu are prioritate trebuie să stea patru ore în intersecție.

Regula fermoarului din circulația defensivă spune așa: când sunt pe două benzi de circulație și trebuie să trec pe o bandă, iar când sunt într-o intersecție iar unii au prioritate și ceilalți nu au, dar este aglomerat, atunci trece unul din stânga, unul din dreapta, ceea ce contrazice, practic, regula de circulație care spune că cel care are prioritate trece, iar cel fără prioritate așteaptă”, a precizat pilotul.

Expertul a mai spus că în Germania, dacă nu respecți această regulă, fapta se încadrează la neacordare de prioritate.