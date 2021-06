Politistii italieni au primit toate informatiile necesare de la Irina, care i-a filmat pe mafioti in actiune. FOTO: Pixabay

O romanca din Napoli este considerata un adevarat erou, dupa ce a dat o mana de ajutor autoritatilor judiciare dupa ce a filmat mai multi membri ai cunoscutei organizatii mafiote Camorra in plina actiune.

Irina traieste de mai multi ani in Italia, in sudul insorit, la Napoli, unde lucreaza ca ingrijitoare. Desi este mai degraba o femeie modesta, cu venituri mici, muncitoare, romanca s-a adaptat si se considera o adevarata "fiica adoptiva" la Napoli, informeaza Il Riformista. "Acesta este motivul pentru care nu tolerez existenta Camorra", ar fi spus ea, conform sursei citate.

Anonima pana de curand, la fel ca alte sute de femei din estul Europei aflate in Napoli, Irina a devenit erou in acest oras. Simtul civic si curajul ei i-au impresionat pe italieni, iar presa din Peninsula a laudat-o pentru gestul sau.

Ziua in care a iesit din anonimat

S-a intamplat intr-o dupa amiaza, luna trecuta, cand romanca i-a filmat pe mai multi membri ai Camorrei in actiune. Mafiotii au venit intr-o cladire din via Pace din Forcella, in centrul istoric al orasului, acolo unde locuieste si Irina, scrie Il Mattino.

Condusi de Salvatore Giuliano, care tocmai iesise din inchisoare dupa 16 ani, mafiotii l-au amenintat cu moartea. Inarmati pana in dinti, ei s-au dus direct la proprietarul unui bloc din zona si l-au alungat, nu inainte sa le ordone chiriasilor, printre care si Irina, sa le plateasca lor din acel moment chiria.

"Zece dintre ei au venit - spune el - m-au luat si m-au aruncat in strada. Au spus ca aceasta cladire ii apartine lui Giuliano, ca le-a apartinut intotdeauna si ca, din acel moment, ei vor lua toti banii chiriasilor."

Ce nu stiau mafiotii era ca Irina a filmat tot ce s-a intamplat, fara sa fie observata de niciunul dintre ei. Fugarit, proprietarul imobilului nu a avut curaj intr-o prima faza sa depuna plangere la Politie. A facut-o totusi, dupa ce a aflat ca infractorii au fost filmati.

Astfel, imaginile au ajuns la Brigada Antimafia, iar mafiotii au ajuns in arest si vor fi judecati.

"Sunt sanse mari ca ei sa fie condamnati si inchisi din nou, de data asta pentru santaj si amenintari. E o veste buna pentru toti napoletanii care se temeau de ei", a spus unul dintre anchetatori.

Acum, romanca a fost introdusa intr-un program pentru protectia martorilor si va depune marturie, alaturi de alti martori la descinderea mafiotilor si de proprietarul cladirii. Asta inseamna ca exista sanse ca acestia din urma sa se intoarca la penitenciarul de unde unii dintre ei fusesera doar de curand eliberati.