Pericolul pasarilor asupra zborurile avioanelor de pe aeroporturile din Romania. Cate incidente s-au produs in ultimii 10 ani

Pasarile pot influenta semnificativ zborul unui avion, daca intervine o coliziune. Majoritatea incidentelor de acest gen au loc in zona aeroporturilor, unde avioanele zboara la altitudine joasa.

Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a publicat recent un raport in care analizeaza coliziunile cu pasari produse in Romania in proximitatea aeroporturilor internationale in perioada 2010 - 2020.

In acest interval de timp au fost colectate un numar de 1.734 de coliziuni cu pasari, care au inregistrat o crestere semnificativa in perioada anilor 2017 - 2019, cand a crescut semnificativ si numarul zborurilor operate de pe aeroporturile din tara. In 2017 au fost notificate 229 de astfel de evenimente, iar in 2019, numarul coliziunilor cu pasari a crescut cu 59% fata de 2018, fiind in total 318 evenimente.

In anul 2020 s-au inregistrat 135 de evenimente, cu un procent mai mic cu aproximativ 58% fata de anul precedent. Acest fapt este o consecinta directa a pandemiei mondiale de SARS-CoV-2, ce a avut in Romania punctul de inceput in luna martie 2020.

Din fericire, toate aceste evenimente nu au dus la accidente grave, singura consecinta fiind revenirea avioanelor pe aeroport in cazurile in care coliziunea a afectat aeronava.

Perioada anului cu cele mai multe incidente

Din distributia numarului de evenimente pe perioada unui an calendaristic s-a observat o incidenta ridicata a acestora in lunile iulie, august si septembrie. Astfel, din totalul de 1.734 de evenimente raportate in perioada 2010 - 2020, in aceste trei luni au avut loc 52,9% din evenimente, respectiv 919 ce s-au produs in perioada iulie - septembrie, cu un maxim atins in luna august (363 de evenimente).

"Acest fapt poate fi explicat de numarul ridicat al miscarilor de aeronave din lunile de vara. Cele 1.734 de evenimente analizate au fost clasificate din punct de vedere al severitatii evenimentului, drept incidente si evenimente fara afectarea sigurantei. Numarul evenimentelor clasificate ca incident este de 551 evenimente, ce reprezinta un procent de 32%, iar procentul evenimentelor, clasificate ca evenimente fara afectarea sigurantei, fiind de 68%", se precizeaza in raport.

Raportul indica si aeroporturile in zona carora au avut loc cele mai multe evenimente, fara a le denumi. Cele mai multe au avut loc, insa, pe Aeroportul Otopeni (730 de coliziuni cu pasari), cel mai mare din tara si, implicit, cel mai expus unor astfel de incidente.

Acesta este urmat, in ordine descrescatoare de un aeroport B (probabil cel din Cluj-Napoca) cu 194 de coliziuni cu pasari si aeroportul C cu 187 de coliziuni cu pasari.

"In cele mai rele situatii, o pasare poate strapunge parbrizul aeronavei si ar putea provoca rani grave pilotului sau in situatia impactului frontal la o viteza mare cu o pasare pot fi afectate zonelor sensibile ale acestei parti de aeronava. Este de stiut ca atunci cand viteza aeronavei este mare si greutatea pasarii este de asemenea, mare, atunci si daunele produse de lovituri pot fi mai grave. In majoritatea cazurilor, o coliziune cu o pasare, nu este suficient de violenta pentru a provoca daune vizibile aeronavei, dar cu toate acestea fiecare coliziune necesita verificari ale avionului si o evaluare exacta a situatiei", se mai sustine in documentul AIAS.

Din cele 1.734 de evenimente de aviatie civila analizate in perioada celor 10 ani, doar un numar de 799 de evenimente contin informatii cu privire la o parte a aeronavei lovite la producerea evenimentului. Zonele care sunt cel mai des lovite ca urmare a acestui tip de coliziune sunt: parbrizul - 17%, fuselajul - 14,4% si aripa - 13,8%.

Incidentul de la Cluj

In 26 februarie 2021, un astfel de incident a avut loc in apropierea aeroportului din Cluj-Napoca.

"ČŠn timpul procedurilor de aterizare pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj, zborul A24006 cu proveninenta din Hurghada, a intampinat dificultati pricinuite de coliziunea cu un stol de pasari. Aterizarea s-a derulat in conditii de deplina siguranta, iar dupa aterizare, o echipa tehnica efectueaza verificari amanuntite ale aeronavei, in vederea certificarii pentru urmatoarea cursa", au transmis la momentul respectiv reprezentantii aeroportului.

Calatorii care se intorceau in concediu din Egipt au relatat ulterior ca "intalnirea" cu stolul de pasari a fost resimtita destul de dur, multi temandu-se ca aeronava se va prabusi.