Fostul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Nicolae Chirană, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită după ce Tribunalul Călărași a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Chirana cu DNA. O „săgeată” a lui Chirana a primit, de asemenea, doi ani și șase luni cu suspendare.

Problemele penale ale șefului de AJOFM Călărași au început în ianuarie 2021, când pe internet a fost publicată o înregistrare din care reieșea că Nicolae Chirana le cerea mită unor angajate ale unei firme private care lucra pentru AJOFM în cadrul unui proiect european destinat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Concret, Chirana le-a convocat în ședință pe angajatele firmei private, care lucrau la sediul AJOFM și le-a spus că trebuie să îi dea cotă parte din salariu ca să dea mai departe celui care a făcut posibilă câștigarea proiectului european și angajarea lor.

Ads

Chirană le-a transmis angajatelor de la firma privată că detalii despre ce au de făcut le oferă Angelica Păun, care a transmis mai departe că e nevoie ca fiecare angajat să dea 10 la sută din salariu, convenindu-se în final ca fiecare din cei șapte angajați să dea câte 100 de lei lunar.

„Oamenii ăia n-au simțul măsurii și mă contabilizează”

Din înregistrarea făcută publică, și despre care ancheta a arătat că ar fi fost dată publicității chiar de complicea lui Chirană, reiese că directorul nu pronunță vreo sumă de bani, dar transmite un mesaj clar.

„Neoficial acum, am vorbit cu A. și eu am rugat să vorbească cu toată lumea despre o problemă pe care eu trebuie să mă achit, în fiecare lună, la o terță persoană. Sunt niște lucruri care sunt neoficiale. Și ea o să vă explice mai departe, nu pot să vorbesc aici, da?

Eu vreau să am discuția asta cu voi ca să vă spun lucrurile cum stau: că în anumite proiecte, există anumite interese. Da? Mai neoficial. Și unele lucruri se fac pe înțelegere. Da?

Și eu, ca să iau locurile astea, am negociat cu cineva. În schimb, trebuie să dau înapoi ceva. Da? Deci nu vreau să existe supărare, nu vreau să existe absolut nimic, dacă aveți ceva de spus, spuneți aici și eu vă înțeleg pe toată lumea.

Dar, la rândul meu, trebuie să mă înțeleg și eu cu omul respectiv care a decis chestia asta. Și trebuie, ca orice persoană, în România, unsă, ca să-mi perpetuez relația!

Pentru că n-au apărut din senin posturile astea ale voastre, și nici proiectul ăsta. Și fiecare acuma cere. Că așa este. Deci vă spun, nu-i pentru mine, clar, nu-mi permit să fac așa ceva, dar oamenii ăia n-au simțul măsurii și mă contabilizează: ia să vedem luna asta, ce-ai făcut? ”, le spune Chirană angajatelor de la firma care lucrau pentru AJOFM.

„Mi-a spus că trebuie să dăm 10% din salariul nostru dânsului”

Angelica Păun, audiată în calitate de martor a declarat că la discuția care apare pe înregistrare au participat șapte persoane din partea firmei și directorul AJOFM.

„După începerea proiectului, domnul director Chirana Nicolae m-a chemat la dânsul în birou, pentru a mă întreba cum merge treaba și mi-a spus că trebuie să dăm 10% din salariul nostru dânsului, pentru ca acesta ulterior să îl dea mai departe și m-a rugat să transmit eu asta colegilor. […]

Ads

În ceea ce privește procentul de 10% pe care trebuia să îl dăm directorului Chirana Nicolae, menționez faptul că, în urma negocierilor, s-a ajuns să îi dăm 1 milion de lei (100 lei). Nu am dat această sumă de bani nici eu nici ceilalți colegi ai mei, deoarece, la câteva zile de la terminarea discuției cu Chirana Nicolae, ne-am pus toți colegii de acord și am hotărât să nu dăm niciun ban domnului Chirana Nicolae întrucât noi eram angajați la o firmă privată care presta servicii către AJOFM Călărași”, a declarat Angelica Păun.

Alte angajate audiate ca martore au declarat că au dat de trei sau patru ori câte 100 de lei pentru „ungerea” directorului.

În urma anchetei, Nicolae Chirana a fost pus sub acuzare pentru luare de mită, iar Angelica Păun pentru complicitate la luare de mită. Atât Chirana, cât și Păun au încheiat cu procurorii DNA acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

Atât în cazul lui Chirana, cât și în cazul lui Păun, Tribunalul Călărași a validat acordul de recunoaștere a vinovăției, confirmând astfel pedeapsa de doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.