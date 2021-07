De ce a respins UDMR noua variantă de desfiinţare a SIIJ. „Nu prezintă garanţii pentru independenţa judecătorilor. Nu facem jocurile Ungariei”

Csoma Botond, liderul deputatilor UDMR a declarat marti, 20 iulie, că noua variantă de desfiinţare a SIIJ, propusă de ministrul Justitiei, nu prezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor

„N-am ajuns la niciun consens nici astăzi cu privire la SIIJ, avem viziuni diferite. Sunt două probleme cu propunerea făcută de domnul ministru, în viziunea noastră. Prima problemă este că, în cazul magistraţilor de la Înalta Curte, nu ai unde să muţi urmărirea penală, pentru că nu există posibilitate.

Şi asta am discutat şi la Camera Deputaţilor, când această propunere a fost în lucru, şi această problemă am supus-o atenţiei colegilor. O altă problemă este că judecătorul sau procurorul poate să solicite ca urmărirea penală să fie făcută de un alt parchet. Era o variantă mai bună dacă nici nu începea acel parchet.

Din aceste două motive n-am acceptat această propunere, pentru că propunerea respectivă, în opinia noastră, nu reprezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor”, a precizat Csoma Botond.

UDMR nu face troc politic pe desființarea SIIJ





El a susţinut că UDMR „nu face troc politic pe SIIJ” şi a dezminţit afirmaţiile lui Stelian Ion potrivit cărora UDMR nu doreşte de fapt desfiinţarea SIIJ.

„Noi am avut o poziţie principială, am venit cu argumente, nu avem o problemă personală cu domnul ministru. Noi am avut un amendament pe care îl avem şi acum la Senat. Am spus că suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ, dar avem acel amendament. Nu este un amendament toxic, este bazat pe argumente, argumentele le-am spus de mai multe ori. (…)

Am avut zilele trecute discuţii telefonice cu domnul ministru, noi am spus atunci aceste motive pentru care nu prezintă garanţii reale. Dacă va exista o altă propunere, vom discuta, suntem deschişi să discutăm. Susţinem desfiinţarea Secţiei speciale, cu acel amendament pe care l-am propus”, a arătat deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, „garanţie reală” înseamnă ca judecătorul să nu fie supus anumitor chestiuni care au fost semnalate şi de Inspecţia Judiciară”.

„Cred că este şi în interesul justiţiabilului din România ca să aibă judecători care iau decizii şi în baza legii şi în baza propriei conştiinţe. Deci, cred că este în interesul României să avem judecători independenţi”, a completat liderul deputaţilor UDMR.





Barna: Nu există un interes din partea acestui partener din coaliție



Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, 20 iulie, că ministrul Justiției a venit cu o nouă variantă pentru desființarea Secției speciale în coaliție, dar UDMR a respins-o, Acesta este de părere că nu este acceptată nicio variantă pentru că nu există interes pentru desființarea SIIJ, de fapt, iar coaliția este într-un blocaj în această privință.

„Ministrul justiției, după discuții cu colegii din PNL și UDMR, a mai găsit o variantă în care a propus încă o alternativă prin care să desființăm SIIJ, dar să existe o garanție – cerută de UDMR – asupra magistraților, astfel încât, dacă un magistrat anchetat consideră că procurorii ar putea să nu fie obiectivi să poată să ceară anchetarea într-o altă circumscripție teritorială.

Am prezentat și această variantă. Cei de la UDMR au zis în primă fază că da, ar putea să fie de acord, este o garanție, după care astăzi ne-au spus că nu, nu sunt de acord, pentru că dânșii de fapt vor ca atribuția aceasta să nu fie la DNA. Ei vor ca DNA să nu aibă atribuții în această zonă, pentru că poziția este de a păstra o secție specială pentru magistrați, dintr-un raționament pe care mi-e greu să-l înțeleg”, a precizat liderul USR.

„Ministrul Justiției a prezentat mai multe variante pentru desființarea SIIJ, dar niciuna nu este acceptată pentru că în realitate orice variantă s-ar propune, ea va fi respinsă. De fapt nu există un interes din partea acestui partener din coaliție pentru ca angajamentul din programul de guvernare să devină realitate. Suntem în blocaj, continuăm discuțiile. Sper să găsim o soluție, dar lucrurile sunt foarte complicate pe acest subiect”, a afirmat Barna.

Stelian Ion: Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA



Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a anunţat că propunerea sa pentru desfiinţarea Secţiei speciale, discutată în şedinţa coaliţiei de marţi, nu a fost acceptată de UDMR, el a apreciind că, în ansamblu, coaliţia se pare că nu-şi doreşte desfiinţarea SIIJ.

"Coaliţia, per ansamblu, se pare să nu-şi doreşte deocamdată, cu adevărat, desfiinţarea SIIJ. Am venit cu o nouă propunere, a fost rezonabilă, nu a fost încă acceptată. A fost o propunere în sensul în care, dacă un magistrat ar fi anchetat în calitate de suspect sau inculpat de către o unitate de parchet specializată - DNA, DIICOT sau Parchetul General, a parchetelor pe lângă curţile de apel - să poată solicita o trimitere a dosarului către o altă unitate de parchet învecinată. (...) Să meargă la o unitate de parchet din cadrul aceleaşi structuri, astfel încât să respectăm şi programul de guvernare şi angajamentele", a declarat Stelian Ion la finalul şedinţei.

Ministrul susţine că "UDMR nu vrea nici această variantă" de desfiinţare a SIIJ.

"Se pare că nu convine UDMR nicio variantă de desfiinţare a SIIJ. (...) Să pui condiţii la fiecare şedinţă este o dovadă a faptului că, atunci când am agreat programul de guvernare, n-au fost sinceri. Desfiinţarea SIIJ necondiţionată este trecută în programul de guvernare, dublată de refacerea competenţelor DNA a fost foarte clară. Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA.Sub nicio formă nu vor refacerea competenţelor DNA. (...) Probabil îşi fac socoteala că vor trage de timp foarte mult, că poate nu se va desfiinţa SIIJ foarte curând", a arătat ministrul.