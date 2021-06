Crin Bologa, procurorul sef DNA: Unele dintre persoanele investigate dispun de sume mai mari decat bugetul DNA

Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, luni, ca ascunderea bunurilor obtinute prin fapte de coruptie se face ''in moduri din ce in ce mai sofisticate'', iar unele dintre persoanele investigate dispun de sume mai mari decat bugetul Directiei Nationale Anticoruptie.

"Evolutia actuala a investigatiilor noastre arata ca infractiunile de coruptie si cele asimilate infractiunilor de coruptie, dar si disimularea produsului infractiunilor sunt comise in moduri din ce in ce mai sofisticate, utilizand circuite financiare complexe, raspandite in diferite jurisdictii, pe teritoriul mai multor state. Inculpatii din dosarele Directiei Nationale Anticoruptie sunt, in general, persoane instruite, bine relationate, cu acces la expertiza si care au mijloace complexe prin care ascund produsul infractiunii, iar noi trebuie sa tinem pasul cu acestia. Unele dintre persoanele investigate de noi dispun de sume mai mari decat bugetul Directiei Nationale Anticoruptie", a declarat Crin Bologa in cadrul unei dezbateri organizate de Asociatia Epert Forum cu tema "Disimularea produsului infractiunii - o provocare in recuperarea prejudiciilor cauzate de infractiuni".

Ads

El a adaugat ca a identificat unele metode care sa permita imbunatatirea rezultatelor investigarii unor astfel de fapte, respectiv modernizarea instrumentelor in domeniul investigatiilor financiare, care sa permita o analiza a unei cantitati mare de date si informatii, o mai buna cooperare si schimb de informatii la nivel institutional intern si international cu institutiile care detin informatii, dar si baze de date relevante, accesul la acestea putand usura investigatiile - institutii din sistemul bancar, autoritatile fiscale si vamale, autoritati cu atributii de control.