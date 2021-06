"Calaul boschetarilor", Sergiu Bahaian, executat de banci din inchisoare

Sergiu Bahaian, cunoscut drept "calaul boschetarilor", dupa ce a ucis mai multi oameni saraci pentru a sterge urmele afacerilor ilegale in care ii folosea, are probleme financiare. I s-a blocat accesul la conturi pentru ca nu a achitat fostilor parteneri de afaceri datoriile.

Bahaian executa in prezent o pedeapsa de 26 de ani de inchisoare pentru instigare la omor, insa este acuzat si de inselaciune, aderare sau sprijinire a unui grup infractional.

La inceputul anului s-a judecat cu reprezentantii Serviciului Financiar al Penitenciarului Giurgiu, dar si cu reprezentantii unei banci din cauza ca i-a fost blocat cardul bancar, in urma unei popriri.

Cererea i-a fost respinsa de doua ori, insa a facut recurs.

Acesta ar fi avut sa achite fostilor parteneri de afaceri sute de mii de lei, conform Replicaonline.ro.

Dupa ce i-a fost respinsa cererea de deblocare a contului, Bahaian a cerut reexaminarea acesteia.

Sergiu Bahaian, "calaul boschetarilor"

Sergiu Bahaian, cunoscut drept "calaul boschetarilor", dupa ce a comandat uciderea unor oameni ai strazii pe numele carora deschisese firme-fantome prin care insela diverse institutii financiare, este deja de aproape 12 ani in inchisoare, din cei 26 de ani la care a fost condamnat.

Numele omului de afaceri a fost asimilat "titulaturii" de interlop in anul 2010, cand informatii incredibile despre averea lui au iesit la iveala. El a fost acuzat ca le-a cerut unor apropiati sa ucida mai multi oameni ai strazii. Acestia ar fi fost ingropati sub placi de beton sau au fost aruncati in canalul Dunare-Marea Neagra.

Anchetatorii vorbeau la acea vreme despre crime oribile. Victimele erau transate si impachetate in pungi de plastic, ingropate de vii sau inecate in Canalul Dunare-Marea Neagra. Cinci oameni au murit in acest mod, din ordinul dat de Sergiu Bahaian, in perioada 2006-2009. Este vorba despre Lucian Cernat, Ionel Ulezu, Petrica Captalan si Emil Leonte, toti domiciliati pe raza judetului Constanta, dar si Olga Bostan, din Slobozia, cunoscuta sub numele de "doamna Geta".

"Patronii" lui Bahaian au sfarsit in chinuri groaznice

Cei pe numele carora erau deschise firmele-fantoma ale lui Bahaian nu numai ca au fost ucisi, insa modul in care acestia si-au gasit sfarsitul i-a socat pana si pe anchetatori.

Potrivit declaratiilor unuia dintre cei inchisi in dosarul crimelor lui Bahaian, Ion Bojin,

Lucian Cernat ar fi trebuit sa moara incendiat intr-o camera de hotel. A fost aruncat in Dunare de pe podul de la Cernavoda.

Ionel Ulezu a fost ingropat de viu in curtea unei locuinte din satul constantean Magura. "L-au adormit, iar apoi l-au ingropat de viu si au turnat peste o placa de beton", a mai explicat asociatul lui Bahaian.

Petrica Captalan, administratorul unei alte firme fantome detinute de Bahaian, a fost ucis in anul 2008. I-a fost strivit capul cu un ciocan, a fost transat, bagat in saci de plastic, apoi a fost aruncat in Canalul Basarab.

Si cadavrul Olgai Bostan, domiciliata in Slobozia, a fost gasit pe fundul Canalului Dunare-Marea Neagra, in zona orasului Medgidia. Era intr-un sac mare de plastic si avea legate de gat cateva pietroaie.

Au murit insa si cei care au ucis pentru Sergiu Bahaian. Este vorba despre criminalii Valentin Slepac si Adrian Grigoras.

Ei au fost gasiti decedati in celulele lor din Spitalul Penitenciar Jilava, respectiv Rahova, acolo unde isi ispaseau pedepsele. Potrivit documentelor constatatoare ale deceselor, Slepac ar fi murit de SIDA, iar Grigoras in urma unui infarct. Si Ion Bojin spunea la vremea aceea ca a fost pe cale sa fie asasinat, chiar de catre Valentin Slepac.

De ce omora Sergiu Baihaian

Potrivit unui interviu acordat in urma cu doi ani ziarului Libertatea, Sergiu Bahaian nu s-a impacat cu gandul ca este vinovat.

Bahaian a mai spus ca oamenii sarmani facuti peste noapte patroni trebuiau sa primeasca sume cuprinse intre 30.000 si 50.000 de euro, insa, de fapt, cel care i-a racolat, Valentin Slepac, nu le-a dat niciun leu si i-a ucis.

Omul de afaceri a spus ca lacomia l-a impins sa faca infractiuni, pentru ca nu avea atatia bani cat credeau cei din anturajul sau ca are.

