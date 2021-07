Barbatul vinovat de crima si violul de la Corbu a fost prins. Mesajul ministrului de Interne

Barbatul banuit de comiterea omorului care a avut loc azi-dimineata, 2 iunie, in localitatea Corbu, a fost prins si este audiat la aceasta ora la sediul Politiei din orasul Navodari, a transmis Ministerul de Interne intr-un comunicat.

Vestea a fost anuntata si de ministrul de Interne Lucian Bode care a multumit politistilor pentru profesionalism.

"Barbatul banuit de comiterea omorului care a avut loc azi-dimineata, in localitatea Corbu, a fost prins! Multumesc efectivelor de politie pentru profesionalismul de care au dat dovada in prinderea acestuia", a relatat Bode pe Facebook.

Politia din judetul Constanta a demarat vineri, 2 iulie, o ampla ancheta dupa ce un barbat de 41 de ani din comuna Corbu a fost ucis, iar fiica sa de 15 ani a fost violata de un barbat mascat care a intrat peste ei in casa.

In noaptea de joi spre vineri, 1 spre 2 iulie, in jurul orei 04.00, fiica in varsta de 15 ani a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a reclamat ca un barbat cu cagula ar fi intrat in casa peste ei, in toiul noptii.

Pe ea ar fi violat-o, iar pe tatal ei l-a injunghiat, ceea ce a dus la decesul lui, relateaza publicatia locala Cuget Liber.

Fratele barbatului ucis a facut primele declaratii si a sustinut ca nu are nicio idee despre cine ar putea fi autorul acestui act violent.

"M-a sunat sotia la ora 4 fara 20 si mi-a spus ca a intrat cineva peste ei, a bagat cutitul in fratele meu si a violat-o pe fata cea mare. Erau foarte speriati. Trei copii erau in casa. A luat-o pe fata cea mare iar fratele meu a incercat sa-si apere fata. N-am nicio idee ce s-a intamplat, am ramas surpinsi. Fratele si cumnata mea erau oameni obisnuiti, munceau", a declarat acesta.

Cateva ore mai tarziu, ministrul de Interne Lucian Bode declara intr-o conferinta de presa la Mamaia ca ancheta de la Corbu este in derulare si ca politia are deja un cerc de suspecti.

"In acest moment, ancheta este in derulare, am deplasat acolo specialisti de la Institutul National de Criminalistica, de la IGPR, Directia de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului, avem un cerc de suspecti si eu cred ca este vorba de ore, nu zile, ore, in care suspectul va fi retinut.

Practic, avem declaratiile a doi martori care au fost in casa, la ora 3.46, atunci s-a primit apelul la 112 la politie, in cateva minute colegii nostri au ajuns acolo, din pacate avem o persoana decedata, vom vedea care este mobilul acestei crime, razbunare, alte...nu pot sa ma pronunt acum...razbunare, jaf, vom vedea daca au disparut din casa bani sau alte obiecte de valoare, audiem martorii si cu siguranta cel mai important lucru in acest moment este ca echipa de cercetare complexa de la fata locului, sub coordonarea procurorului sa identifice autorul si sa-l aduca in fata instantei", a afirmat Lucian Bode.

El a precizat ca este vorba despre "un dement" care a intrat peste o familie in casa la 3 dimineata si a transmis romanilor ca este vorba de un caz izolat, iar acestia trebuie sa stie ca sunt in siguranta.