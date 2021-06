Barbatul care a ucis un camatar pentru a-si razbuna fratele mort. Interlop injunghiat in gat chiar in fata blocului unde locuia

Un barbat in varsta de 28 de ani din Galati a fost arestat pentru o crima comisa in seara zilei joi, 10 iunie.

Criminalul, pe nume Armin Balauca, a ucis un barbat de 39 de ani, pe care l-a asteptat la iesirea din blocul in care locuia, in zona cunoscuta in Galati ca "Ultimul Leu".

Potrivit Politiei, "a aplicat trei lovituri cu lama unui cutit in zona abdominala si in zona gatului unei persoane, actiuni care au determinat decesul victimei".

Dupa crima, a aruncat cutitul sub o masina si a disparut. A fost prins dupa o zi si arestat.

"La data de 11.06.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o perioada de 24 de ore, incepand cu aceeasi data, a unui inculpat, pentru savarsirea, in concurs, a infractiunilor de omor, prevazuta de art. 188 alin. (1) din Codul penal, si tulburarea ordinii si linistii publice, prevazuta de art. 371 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. (2) din Codul penal. La data de 11.06.2021, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Galati - Sectia Penala, cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive, pentru o perioada de 30 de zile", informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.

Surse din Galati arata ca barbatul ucis era membrul unei grupari interlope din oras. Fusese condamnat la inchisoare pentru camatarie si proxenestism si fusese eliberat recent din penitenciar.

Fratele criminalului si barbatul ucis se cunosteau. Interlopul asasinat ar fi vrut sa obtina cu forta apartamentul fratelui, pe care-l imprumutase cu bani. Se pare ca barbatul amenintat nu mai reusea sa plateasca datoria uriasa, motiv pentru care a fugit in Austria si s-a sinucis in circumstante incerte.

Interlopii din Galati sunt convinsi ca Balauca l-a ucis pe camatar ca sa-si razbune fratele.

La iesirea din tribunal, dupa arestare criminalul a fost auzit fredonand "Garda si-a adunat fortele/ Sa-ncerce sa ne ia strazile", versuri din melodia "Strazile" a formatiei B.U.G. Mafia.