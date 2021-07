Situatie ingrijoratoare in Europa: Creste din nou numarul infectarilor cu COVID-19, dupa 10 saptamani de acalmie

"Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana" FOTO Pixabay

Numarul cazurilor de COVID-19 a inceput sa creasca din nou de saptamana trecuta in Europa, dupa 10 saptamani consecutive de recul, a anuntat joi, pe 1 iulie, directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Acesta a lansat un avertisment in privinta riscului unui nou val al pandemiei de coronavirus, informeaza AFP si Reuters.

"Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana, cu exceptia cazului in care vom ramane disciplinati", a declarat directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o conferinta online.

Potrivit acestei organizatii, saptamana trecuta, numarul infectarilor a crescut cu 10% in regiunea Europa, care numara 53 de tari si teritorii, "in urma cresterii deplasarilor de persoane, calatoriilor, adunarilor publice si relaxarii restrictiilor sociale".

"Aceasta evolutie se inscrie in contextul unei situatii care evolueaza rapid, unei noi variante ingrijoratoare - varianta Delta - si se produce intr-o regiune in care, in pofida eforturilor considerabile ale statelor membre, milioane de persoane nu sunt inca vaccinate", a precizat Hans Kluge.

Varianta Delta a noului coronavirus, deosebit de contagioasa, ar urma sa reprezinte 90% din totalul cazurilor noi de COVID-19 din Uniunea Europeana pana la sfarsitul lunii august, au estimat saptamana trecuta specialistii de la Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).

Reprezentantii OMS Europa au declarat joi ca se asteapta ca varianta Delta sa devina "dominanta" pana in luna august pe "Batranul continent".

Aceasta varianta, detectata initial in India, este cu 40%-60% mai transmisibila decat varianta Alfa, precizeaza OMS Europa.

Studiile realizate in laborator si in conditii reale converg asupra unui punct: o singura doza dintr-un vaccin anti-COVID-19 nu ofera decat o protectie limitata impotriva variantei Delta.

In august, regiunea Europa "nu va fi complet vaccinata (63% dintre rezidenti asteapta inca prima doza de vaccin)... si va fi in continuare lipsita in majoritatea sa de restrictii, odata cu intensificarea calatoriilor si cresterea numarului de persoane care participa la adunari publice", au precizat joi reprezentantii OMS.