Municipiul Bucuresti raporteaza doar 7 cazuri noi. 23 de judete nu au inregistrat nicio infectare noua

Municipiul Bucuresti a raportat doar sapte cazuri noi de COVID-19 din totalul de 41 inregistrate la nivelul intregii tari. Nu mai putin de 23 de judete nu au niciun caz nou. In plus, intreaga tara se mentine in scenariul verde, cu o rata de incidenta sub 1,5 la mia de locuitori.



Prahova a inregistrat cele mai multe cazuri noi de COVID-19, opt mai exact, urmand Capitala, cu sapte cazuri, si Neamt, cu patru cazuri.

23 de judete nu au raportat niciun caz nou:

Alba

Arad

Arges

Botosani

Brasov

Braila

Buzau

Caras-Severin

Calarasi

Constanta

Covasna

Dambovita

Giurgiu

Gorj

Hunedoara

Ialomita

Mehedinti

Mures

Olt

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vrancea

Harghita are cea mai mica incidenta, de 0 la mia de locuitori, pe cand Prahova o marcheaza pe cea mai mare, de 0,14 la mia de locuitori.