Cluj inregistreaza cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Circa jumatate dintre judete nu au raportat nicio imbolnavire noua

Incidenta cazurilor de COVID-19 in 2 iulie FOTO Grupul de Comunicare Strategica

Judetul Cluj are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, sase din totalul de 37 de imbolnaviri de la nivelul intregii tari. Aproximativ jumatate dintre judete nu au niciun caz nou, iar incidenta se mentine in toata tara sub 1,5 la mia de locuitori.

Pe locul doi se claseaza Municipiul Bucuresti, cu patru cazuri noi, iar pe locul trei sunt Prahova si Ilfov, cu trei cazuri noi.

Ads

Buzau are cea mai mica incidenta, de 0 la mia de locuitori, iar Prahova pe cea mai mare, de 0,11 la mia de locuitori.

Lista cazurilor noi in functie de judet



Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

1. Alba 21272 0 0,04

2. Arad 23676 0 0,04

3. Arges 27459 2 0,06

4. Bacau 26086 0 0,04

5. Bihor 29286 1 0,02

6. Bistrita-Nasaud 11879 1 0,02

7. Botosani 14188 0 0,04

8. Brasov 43684 0 0,02

9. Braila 13297 1 0,02

10. Buzau 12582 0 0

11. Caras-Severin 11487 2 0,03

12. Calarasi 10060 0 0,03

13. Cluj 57596 6 0,05

14. Constanta 42957 0 0,02

15. Covasna 8557 1 0,02

16. Dambovita 22503 -1** 0,03

17. Dolj 26691 2 0,07

18. Galati 27661 0 0,04

19. Giurgiu 11028 1 0,04

20. Gorj 9213 0 0,02

21. Harghita 8286 0 0,02

22. Hunedoara 22867 -1** 0,01

23. Ialomita 10793 1 0,02

24. Iasi 42418 1 0,02

25. Ilfov 45133 3 0,09

26. Maramures 20413 1 0,05

27. Mehedinti 8339 0 0,02

28. Mures 23979 0 0,04

29. Neamt 18985 0 0,03

30. Olt 14621 0 0,04

31. Prahova 35434 3 0,11

32. Satu Mare 13003 0 0,04

33. Salaj 10948 0 0,02

34. Sibiu 26511 0 0,04

35. Suceava 24223 -1** 0,03

36. Teleorman 13716 1 0,01

37. Timis 54353 1 0,04

38. Tulcea 8438 0 0,02

39. Vaslui 15989 1 0,02

40. Valcea 16442 0 0,03

41. Vrancea 10693 0 0,02

42. Mun. Bucuresti 183695 4 0,04