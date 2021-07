Un copil de 8 ani din judetul Covasna a ajuns la spital, dupa ce a fost atacat de un urs

Un baiat de 8 ani, din comuna Ghelinta, judetul Covasna a fost atacat de un urs, marti, 6 iulie, in timp ce se afla in fata casei.

Parintii l-au auzit strigand si l-au dus imediat la spital. Din fericire, copilul are cateva zgarieturi, dar este traumatizat de experienta prin care a trecut.

Localnicii spun ca ursul, a coborat din padure pe albia raului, a iesit direct in mijlocul satului si a intrat pe o strada infundata, acolo unde copilul se juca in fata portii.

Animalul a sarit in fuga peste baietel si l-a zgariat, spun martorii.

Parintii au dus copilul la spitalul din Targu Secuiesc, unde a fost examinat si pansat.



Marius Tolvaj, purtatorul de cuvant al ISU Covasna, a declarat pentru Libertatea ca minorul a fost transportat la spital de parinti, iar institutia a trimis un mesaj Ro-Alert si are un echipaj in zona. "Copilul a fost surprins de urs pe o strada din comuna Ghelinta. Am primit apelul in jurul orei 10.00, cand un martor care a vazut incidentul a relatat ca animalul a atins un baietel", a declarat Marius Tolvaj. Copilul a fost dus de parinti la spitalul din Targu Secuiesc, inainte de sosirea salvatorilor. "Ranile suferite sunt minore, din ce am inteles copilul prezinta unele excoriatii", a mai spus Tolvaj.

In acest an s-au primit 70 de apeluri cu mesaje de avertizare privind prezenta ursilor in zone locuite, conform unei statistici ISU Covasna.

Luni, pe 5 iulie, ministrul mediului, Tanczos Barna, a scris pe Facebook ca, in drum spre Bucuresti, s-a intalnit cu un urs, in zona Bixad, tot din judetul Covasna.

Ministerul Mediului pregateste o modificare a legislatiei, astfel incat animalele agresive sa poata fi impuscate in maximum 24 de ore. Pe 3 iulie, ministrul mediului a anuntat ca proiectul de act normativ este gata si intra saptamana aceasta pe circuitul de avizare interministeriala.