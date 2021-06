Fetita de un an si zece luni gasita moarta, in putrefactie, langa mama ei. Femeia a incercat sa fuga la vederea politistilor

Se pare ca fetita ar fi murit in urma cu cateva zile FOTO Unsplash

Politistii din Constanta au deschis o ancheta dupa ce au descoperit, intr-o locuinta din Cernavoda, o fetita de un an si 10 luni moarta, aflata deja in stare de putrefactie.

Apelul la 112 ar fi fost facut de bunica fetitei, care era ingrijorata ca mama acesteia nu mai raspundea la telefon. Tot ea le-a spus politistilor ca femeia ar suferi de afectiuni psihice.

Cand oamenii legii au ajuns la adresa respectiva au gasit copilul mort, infasurat intr-o folie de plastic, asezat intr-o albie. Se pare ca aceasta ar fi murit in urma cu cateva zile. Medicii legisti urmeaza sa determine cu exactitate cauzele decesului, dar si daca mama micutei are discernamant, scrie ctnews.ro.

"Deplasati la fata locului, politistii au identificat-o pe mama copilului, de 29 de ani, care a incercat sa fuga in momentul in care a fost intrebata despre locatia in care s-ar afla minora. Femeia a fost imobilizata, fiind condusa la sediul Politiei orasului Cernavoda, pentru audieri", au precizat reprezentanti ai IPJ Constanta.

La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, pentru stabilirea situatiei de fapt. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.