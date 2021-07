Un copil din comuna Ivesti, judetul Galati a murit pe 7 iulie in conditii suspecte. Familia

a sunat la 112 si a anuntat ca fetita s-a inecat.

Cand a ajuns ambulanta, rudele au adus-o pe brate pe fetita la masina, in fata casei.

Ads

"Era in stop cardio-respirator. S-au inceput imediat manevrele de resuscitare, iar la verificarea cailor respiratorii nu s-a gasit niciun corp strain. S-a plecat spre Galati, la intalnire cu echipajul SMURD Galati care a fost solicitat in sprijin.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Manevrele de resuscitare au fost continuate si de catre colegii nostri de la SMURD, echipajul cu medic. Pacientul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie Galati. Fetita prezenta mai multe echimoze pe corp, pe cap, pe gat si pe toracele anterior. Avea, de asemenea, cateva hematoame craniene, cucuie, sa le spunem", a declarat dr. Mihai Polinschi, directorul medical al Ambulantei Galati pentru viata-libera.ro.

"Prezenta multiple echimoze, in diverse stadii evolutive, la nivelul, fetei, toracelui antero-posterior, membrelor inferioare si superioare. Cauzele care au dus la deces vor fi stabilite in urma anchetei Medicinei Legale", a precizat dr. Iuliana Moraru, directorul medical al Spitalului Clinic de Copii "Sf. Ioan" Galati.

Politistii au inceput o ancheta. "Am fost sesizati cu privire la decesul minorei de doi ani, in cursul serii trecute. In baza sesizarii, a fost intocmit un dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa, urmand ca, dupa efectuarea necropsiei si in functie de concluziile raportului medico-legal, sa se stabileasca incadrarea juridica a faptei", a declarat cms. sef Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati.

Si Protectia Copilului Galati cerceteaza cazul deoarece familia mai are alti trei copii. "Ne intereseaza foarte mult, in acest moment, ca acei copii care au ramas acasa sa fie echilibrati din punct de vedere psihologic. De asemenea, ne intereseaza si sa evaluam situatia socio-familiala de la domiciliul parintilor, pentru a vedea daca acest incident este o forma de neglijenta, de violenta, posibil cu caracter repetitiv. La momentul accidentului, din ce stim pana acum, copiii erau singuri" a declarat Tania Calcan, purtatorul de cuvant al Protectiei Copilului Galati.