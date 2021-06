Fii de primar, sefi de grup infractional in Marea Britanie. Cat de periculosi sunt considerati fratii Petrea

Vasile Petrea este primarul PNL al comunei vrancene Homocea iar doi dintre cei trei copii ai sai au grave probleme infractionale, fiind chiar recidivisti.

Ultima isprava a fratilor Petrea a fost scoasa la lumina saptamana trecuta, cand procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Vrancea au facut mai multe retineri, dupa 13 perchezitii domiciliare iar in final au facut si noua retineri.

Printre retinuti se afla mezinul, un tanar de 25 de ani, acesta fiind acuzat ca impreuna cu mai multe persoane au constituit un grup infractional prin care erau transportate si vandute tigari de contrabanda din Romania in Marea Britanie.

Celelalt fiu al primarului, considerat la randul sau a fi cap al afacerii, a reusit sa fuga din calea oamenilor legii, fiind dat in urmarire.

Judecatorii au considerat ca persoanele retinute in acest dosar pot fi plasate in arest la domiciliu si au obligatia sa nu pareaseasca domiciliul fara permisiunea judecatorului de drepturi si libertati si sa se supuna restrictiilor stabilite de acesta.

In acest dosar, procurorii DIICOT au avut chiar interceptari telefonice in legatura cu modul de lucru al retelei de infractori, astfel ca unii dintre cei care au participat la actiune nu au avut foarte multe argumente in fata anchetatorilor, recunoscandu-si faptele.

Control asupra membrilor gruparilor

Este si cazul baiatului de 25 de ani al primarului Petrea, care se spune ca avea influenta asupra membrilor gruparilor pe care le controla.

Sub masca unor actiuni legale de transporturi de persoane si marfuri, in spate se desfasurau adevarate tranzactii ilegale, in care tigarete fara timbru din Republica Moldova, cumparate cu 10-20 de lei pachetul, erau vandute cu 60 de lei pachetul in Marea Britanie.

In cazul migrantilor, acestia erau preluati din tari precum Belgia sau Franta, pentru a fi trecuti fraudulos in Marea Britanie, in schimbul unor sume de bani.

"In urma perchezitiilor au fost ridicate 113.160 de tigarete, 14 telefoane mobile, 151.510 lei, 4.380 euro, 10.300 lire, 3.650 de coroane daneze, 500 de coroane cehesti, 40 de lire scotiene, precum si bijuterii", se arata intr-un comunicat al DIICOT.

In anul 2012, unul dintre fiii actualului primar a fost arestat pentru ultraj, distrugere, instigarea publica si apologia infractiunilor, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, intru-n scandal legat de fraudarea alegerilor locale, pierdute atunci de Vasile Petrea.