Nou scandal in Politia Romana. Seful IPJ Prahova, Marian Iorga, ar fi fost pus sub control judiciar intr-un dosar de coruptie

Comisarul Marian Iorga a fost imputernicit sa conduca IPJ Prahova in mai 2020 FOTO: Adevarul.ro

Politia este vizata un nou scandal. Seful IPJ Prahova, Marian Iorga ar fi fost pus joi, 8 iulie, sub control judiciar intr-un dosar de coruptie. Si tot de joi, nu mai are dreptul sa isi exercite functia de sef in care era imputernicit.

Sursele Ziare.com au confirmat ca cercetarea comisarului se face intr-un dosar din 2017 ce priveste fapte comise in perioada in care era comandantul Politiei Calarasi.

Pe unele grupuri de politisti circula variantele conform carora acesta "ar fi deranjat mai multe cercuri, atat in Calarasi cat si in Prahova, nefiind obedient la "recomandarile" primite".

Marian Iorga era imputernicit pe functia de sef al IPJ Prahova. Ministrul Lucian Bode a transmis, in urma cu cateva luni ca va organiza concursuri pentru ocuparea posturilor.

Inainte, Marian Iorga a condus IPJ Calarasi intre septembrie 2014-martie 2019 si intre august 2019-aprilie 2020

In perioada martie-august 2019 a fost imputernicit sef al Oficiului National pentru Protectia Martorilor.

Anterior a mai ocupat functiile de sef al Serviciului de Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, sef al Serviciului Furturi de Autovehicule - Directia Generala de Politie a

Municipiului Bucuresti si sef al Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sector 5 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

Scandalul vine in aceeasi zi in care seful Unitatii de Politici Publice a MAI, Christian Chican, a fost dat afara de ministrul Lucian Bode, dupa un scandal cu politistii de la Sectia 4.