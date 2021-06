Cum functiona reteaua de traficanti in care era implicat seful Politiei de Frontiera Mehedinti. Prejudiciul se ridica la aproape 4 milioane de lei VIDEO

Comandantul Politiei de Frontiera Mehedinti, Sorin Irinel Coman, a fost saltat, miercuri, de DIICOT si DGA, fiind suspectat intr-un dosar de trafic de tigari. Insa el era doar un pion in marele "sindicat" al traficantilor. Gruparea de crima organizata reusise sa cumpere influenta si altor autoritati pentru a reusi sa aduca in Romania tigarile ascunse in TIR-uri.

Conform anchetatorilor, prejudiciul descoperit pana in prezent se ridica la peste 3,9 milioane de lei, insa cercetarile continua.

Ads



Ofiterii DGA si procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata perchezitii in Mehedinti si in vestul tarii. Se pare ca totul a inceput in 2019, iar anul trecut, in plina pandemie, traficantii, sub obladuirea oamenilor legii, ar fi continuat nestingheriti activitatea lor infractionala.

"La data de 30.06.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie au efectuat un numar de 167 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Cluj si Dolj, intr-o cauza vizand destructurarea unor grupari infractionale organizate, specializate in savarsirea infractiunilor de contrabanda, complicitate la contrabanda, trafic de droguri, complicitate la trafic de droguri, compromiterea intereselor justitiei si luare de mita in varianta agravanta, in forma continuata.

In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2019, pe raza judetului Mehedinti, si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat, specializat in preluarea, transportul, depozitarea si comercializarea de tigarete provenite din contrabanda, introduse ilegal pe teritoriul Romaniei, prin sustragerea de la controlul vamal, din Serbia, Ucraina si Republica Moldova", se arata intr-un comunicat DIICOT.

Cum era organizata gruparea de traficanti de tigari condusa de interlopul Saizu

"Organizarea ierarhica si rolurile membrilor in cadrul gruparii erau bine determinate, acestia respectand cu strictete modul de operare si masurile de precautie stabilite, indeplinind cu rigurozitate sarcinile trasate de factorii decizionali ai entitatii, astfel incat sa se reduca la minimum riscul deconspirarii activitatii infractionale de catre organele de urmarire penala", se arata intr-un comunicat DIICOT.

Gruparea era coordonata de interlopul Saizu ce avea rolul de a negocia cu furnizorii preturile, cantitatile si sortimentele de tigarete pe care intentiona sa le cumpere, finanta cumpararea acestora si coordona activitatea ilicita de comercializare a tigaretelor de catre membrii de pe palierele inferioare (de preluare, transport, descarcare, depozitare si vanzare), stabilindu-le acestora sarcini precise si modalitatea de desfasurare a operatiunilor de contrabanda.

"Membrii gruparii actionau din dispozitia liderului, pe linia preluarii, transportului, depozitarii, detinerii si comercializarii de tigarete provenite din contrabanda, dupa caz, fiecare in raport cu rolul stabilit in cadrul gruparii", mai arata procurorii.

Ads

De asemenea, multi dintre membrii care sprijineau gruparea infractionala si-au organizat retele proprii de comercializare a tigaretelor, prin cooptarea in activitatea infractionala a altor persoane cu o situatie materiala precara care au acceptat sa vanda tigarete provenite din contrabanda pentru a-si asigura resursele financiare necesare traiului zilnic.

De asemenea, mijloacele de proba administrate in cauza au relevat existenta unei alte grupari infractionale care derula activitati tot pe linia comercializarii de tigarete provenite din contrabanda, insa, in cadrul acestei entitati criminale, rolurile si actiunile desfasurate in concret de fiecare membru in parte nu erau la fel de bine delimitate.

Traficantii, sprijiniti de politie

Investigatorii au decoperit ca "membrii retelei au beneficiat de sprijinul unor organe de aplicare a legii care, in schimbul unor sume de bani sau favoruri materiale primite periodic sau contextual de la liderul gruparii sau de la alti membri, i-au asigurat pe acestia ca nu vor intreprinde demersurile legale in vederea deconspirarii activitatii infractionale derulate si a tragerii la raspundere penala a acestora.

Ads

De asemenea, organele de politie asigurau protectia activitatii infractionale si prin furnizarea catre membrii gruparii de date si informatii din cauzele in care acestia erau cercetati".





Din probele adunate de investigatori rezulta faptul ca au existat situatii in care factorii decizionali ai celor doua structuri au colaborat in sensul ca au finantat impreuna anumite transporturi de tigarete de la furnizori comuni si ulterior, la locul de descarcare, au impartit marfa.

Prejudiciul estimat in cauza, pana in prezent, este in suma de 3.961.380 lei.

La sediile DIICOT - Structura Centrala si Biroul Teritorial Mehedinti, vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 90 persoane.

Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul DCCO, DICE, SCCO Mehedinti, SCCO Timisoara, SCCO Cluj si BCCO Bucuresti si al jandarmilor din cadrul BSIJ si Gruparii Mobile de Jandarmi Craiova.