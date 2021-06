Cod rosu de inundatii pentru rauri din Galati. Judetele Caras-Severin si Mehedinti se afla in Cod galben

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare Cod rosu de inundatii pentru rauri din judetul Galati, valabila pana la ora 24:00, si una Cod galben pentru rauri din judetele Caras-Severin si Mehedinti.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de pericol pe raurile din bazinul hidrografic Calmatui, Geru - bazin amonte confluenta cu raul Suhu (afluenti ai Siretului), Corazel (afluent al Barladului), judetul Galati.

"Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri din bazinul hidrografic: Calmatui - bazin superior", precizeaza INHGA.

Tot pana luni seara, la ora 24:00, va fi in vigoare un Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Caras-Severin si Mehedinti. Astfel, vor fi posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe raurile din bazinul hidrografic: afluentii Dunarii aferenti sectorului aval S.H. Moldova Veche - amonte confluenta cu raul Blahnita, judetele Caras-Severin si Mehedinti.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari de ploi abundente si vijelii si a instituit Cod portocaliu in partea de est, nord-est si sud-est a tarii, in timp ce in centru, in sud si in nord va fi Cod galben, pana luni, la ora 2:00.

Ads

Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 iunie, ora 10:00 - 21 iunie, ora 2:00, in Moldova, Dobrogea, nordul si estul Munteniei, precum si in estul Transilvaniei, vor fi averse abundente, descarcari electrice si, izolat, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40 - 50 de l/mp si pe arii restranse 60 - 80 l/mp.

Judetele aflate sub Cod portocaliu sunt: Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Galati, Vrancea, Braila, Buzau, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Prahova, Brasov (est), Harghita, Mures (partial), Bistrita - Nasaud (partea de est).

De asemenea, in acelasi interval de timp, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in Maramures, local in Muntenia si in nordul Olteniei, precum si la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp si, izolat, 40 - 50 l/mp.

Ads

Sub Cod galben de ploi se afla judetele: Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Cluj, Mures (partial), Alba, Sibiu, Brasov, Hunedoara, Arges, Valcea, Dambovita, Bucuresti, Giurgiu, Teleorman si Caras-Severin.