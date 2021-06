Cod galben de viituri in bazinul hidrografic Ramnicul Sarat, pana la ora 22:00

Hidrologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza in urmatoarele sase ore bazinul raului Ramnicul Sarat, de pe raza judetelor Vrancea si Buzau.

Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 22:00, se vor inregistra torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, in bazinul superior si pe afluenti bazin mijlociu si inferior al raului Ramnicul Sarat.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi alerte Cod galben si Cod portocaliu de disconfort termic, respectiv instabilitate atmosferica, valabile in mare parte din tara.

Conform prognozei de specialitate, marti, intre orele 12:00 - 22:00, va fi Cod galben de vreme rea in zona Carpatilor Orientali si in estul Carpatilor Meridionali, precum si in cea mai mare parte a Moldovei, in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si, mai ales dupa-amiaza, vor fi averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina si vijelii. In intervale scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi local 20 - 40 l/mp.

Avertizarea vizeaza zone din judetele: Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Dambovita, Galati, Maramures, Neamt, Prahova, Suceava, Tulcea, Vrancea si Vaslui. ANM precizeaza, insa, ca manifestari de instabilitate atmosferica vor mai fi pe alocuri si in restul teritoriului.