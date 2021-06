Clotilde Armand va propune Consiliului Local al Sectorului 1 rezilierea contractului cu Romprest

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, marti, ca va propune in urmatoarea sedinta a Consiliului local rezilierea contractului cu compania Romprest.

"Din cauza dumneavoastra, stimati colegi liberali, am ajuns aici, din cauza dumneavoastra si a contractului semnat de dumneavoastra avem acum gunoiul pe strazi. Acest contract este semnat de Consiliul Local si Romprest. (...) Stimati colegi liberali, (...) ati demonstrat in toate sedintele de Consiliu local ca, atunci cand vine vorba despre respectiva companie, sunteti cei mai aprigi avocati Romprest. L-am auzit ieri pe seful PNL Sector 1 Sebastian Burduja declarand public ca nu il intereseaza ce operator este in sector, il intereseaza sa fie ridicat gunoiul. Asta ne dorim si noi si ma bucur ca exista consens in aceasta privinta. Voi propune in viitoarea sedinta a Consiliului Local al Sectorului 1 rezilierea contractului cu Romprest", a spus Armand, la intrevederea avuta, marti, cu factori implicati in domeniul salubritatii, ce a avut loc la propunerea liderului PNL Sector 1.

Clotilde Armand a sustinut ca autoritatea locala trebuie sa recupereze peste 240 de milioane de lei de la Romprest. "Avem in fata noastra una dintre cele mai mari fraude post-decembriste si Primaria a facut aceasta achizitie ilegal si trebuie sa recupereze peste 240 de milioane de lei de la Romprest. M-ati tot intrebat unde este mafia. Aici este mafia", a afirmat ea.

Ea si-a exprimat speranta ca Romprest va ridica gunoiul de pe strazi. "Sper ca Romprest sa ridice urgent gunoiul de pe strazi, gunoiul e platit la zi de Primaria Sectorului 1, e ilegal ce se intampla acum", a transmis primarul Sectorului 1.

Marti, Armand a prezentat, intr-o postare pe Facebook, o analiza comparativa a costurilor salubrizare din Oradea si Sectorul 1. "Oradea si Sectorul 1 sunt UAT similare din Romania ca populatie, buget, suprafata si nivel de dezvoltare. Comparativ cu Oradea, costul salubrizarii in Sectorul 1 este necompetitiv. Pretul unitar al salubrizarii stradale pe kilometru in Sectorul 1 este cu 1300% in plus fata de Oradea. Pretul unitar pe metru cub pentru colectarea si transportul deseurilor de la populatie in Sectorul 1 este cu 266% mai mare decat in Oradea. Ponderea salubrizarii stradale in bugetul local al Sectorului 1 (inclusiv cota aferenta de la PMB) este de 9,56%, fata de numai 1,13% la Oradea. Aceste diferente indica un comportament monopolist al operatorului delegat in Sectorul 1", a scris ea.