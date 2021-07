Christian Ciocan isi pierde functia dupa scandalul pe care l-a facut in sectia de politie. Ce sanctiuni au dispus sefii MAI

Ciocan isi va desfasura activitatea in functia de executie ocupata anterior in cadrul IGPR FOTO captura Realitatea

Ministrul Afacerilor Interne a anuntat joi, 8 iulie, masurile dispuse fata de comisarul-sef Christian Ciocan.

Oficialii MAI au dispus incetarea imputernicirii ofiterului de politie din functia de director al Unitatii de Politici Publice a MAI, ca urmare a raportului scris, prezentat de catre directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in legatura cu situatia expusa in spatiul public.

In continuare, comisarul-sef de politie Christian Ciocan isi va desfasura activitatea in functia de executie ocupata anterior in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

El revine pe functia de ofiter in cadrul Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IGPR.

Christian Ciocan a incalcat legea prin 7 fapte, care au fost constatate de catre patrula de ordine publica din cadrul Sectiei 4 Politie. Amenda primita depaseste 5.000 de lei.

Ministrul de Interne a dispus verificari cu privire la incidentul in care a fost implicat comisarul sef Cristian Ciocan. Fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei le-a spus colegilor sai de la Sectia 4 de Politie Bucuresti, cei care l-au oprit pentru verificari, ca si-a declinat identitatea tocmai pentru ca ei sa inteleaga cine este el.

"Ciocan a patruns pe o strada unde actiona indicatorul "Accesul interzis" si la solicitarea agentilor a refuzat sa se legitimeze, asteptand probabil sa fie recunoscut de la televizor. Ulterior, agentii de politie au constatat ca autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, autoturismul nu era asigurat, lipsea una din placutele de inmatriculare, nu avea actele asupra si a refuzat sa respecte indicatiile politistului.

Pentru cele 7 fapte, Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6000 lei, iar ca masuri complementare a fost retinuta placuta cu numarul de inmatriculare si i-a fost suspedat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile", a transmis Sindicatul Europol pe pagina de Facebook.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a aratat deranjat ca imaginile respective au fost filmate de catre agentii de la sectie si difuzate prin intermediul unui sindicat.

"Am vazut si eu acele imagini. Sunt cateva chestiuni care imi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Politiei Capitalei un raport de urgenta. Astazi o sa am acel raport si pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua masuri (...) Am vazut acele imagini din interiorul unei sectii de politie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spatiu administrativ, puteau sa inregistreze, dar trebuie vazut de cand colegi politisti se ocupa cu inregistrari in sectia de politie si se transmit prin intermediul sindicatului, evident public.