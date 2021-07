Parchetul a facut publice noi informatii in cazul lui Gheorghe Neata, medicul chirurg retinut joi, 8 iulie, chiar la spital, la iesirea din garda.

In urma perchezitiilor, anchetatorii au gasit in dulapul sau din cabinet 70.000 de lei, parfumuri, sticle cu bauturi alcoolice, cafea si tigari.

Potrivit informatiilor oficiale, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de medicul chirurg in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, pentru savarsirea a 13 infractiuni de luare de mita.

In cauza s-au formulat patru denunturi, iar din declaratiile martorilor denuntatori s-a conturat ideea ca medicul nu intervine chirurgical pana nu primeste sume de bani de la pacientul care urmeaza sa fie operat, necontand starea materiala a bolnavului, potrivit unui comunicat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj.

Din probatoriul administrat in cauza, pentru medicul Gheorghe Neata din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, este un obicei sa primeasca sume de bani de la pacientii pe care ii trateaza, iar in situatia in care nu primeste sume de bani, medicul refuza actul medical.

Sumele de bani au fost primite de catre suspect in cabinetul sau, situat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu.

In perioada 06.06.2021 - 16.06.2021, medicul a primit sume de bani si diferite bunuri de la alte 9 persoane.

In data de 9 iunie, fiind de garda, medicului ii suna telefonul, iar din discutia pe care o poarta rezulta ca este chemat la o urgenta. Acesta iese din birou si revine in cabinet, unde poarta cu voce tare urmatorul monolog: "Daca e speranta de ceva banuti, internez! Daca nu, nu internez!".

De asemenea, din probatoriul administrat rezulta ca suspectul nu pretindea o anumita suma, insa daca suma era prea mica era nemultumit.

In data de 11 iunie, dupa ce primeste un plic cu bani de la un barbat care paraseste biroul, poarta cu voce tare urmatorul monolog: "... ce facu... subtire de tot. 4... 5... 6...aaa, bun ma! Buuun! Mi-a dat 5 milioane, hai... pai da. Sase. Normal, trebuia sa fie 6. Pai da... mosu, doar n-ai vrea mosu... mosu traieste... ma asteptara 6... Ma asteptara 6!".

Medicul era constient de activitatile sale ilicite, dovada fiind si o rugaciune pe care acesta o spunea in fiecare zi cu voce tare in cabinetul sau: "Doamne, Maica Domnului, da-mi sanatate, bani multi, bine lui A..., fereste-ma de boala, fereste-ma de procurori, ...!".

In data de iunie s-a efectuat o perchezitie domiciliara, in cabinetul medicului N.G. din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, fiind gasite sume de bani in valoare totala de peste 71.000 RON, din care 52.200 lei, restul valuta (3400 euro si 350 lire sterline), banii fiind depozitati intr-un dulap din lemn situat in cabinetul medical. Au mai fost gasite si numeroase alte bunuri: bauturi alcoolice, cafea, parfumuri, tigari.

Procurorul a retinut ca, potrivit declaratiei de avere, medicul Neata detine depozite bancare in cuantum de peste 1.400.000 lei.

Urmeaza ca in perioada urmatoare sa fie evaluate de catre procurorul de caz, cu sprijinul organelor de politie judiciara, probele obtinute din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnica emise de judecator, pentru perioada 17.06 - 08.07.2021.

Ancheta continua, pentru stabilirea adevarului si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de savarsirea de infractiuni, urmand ca in cauza sa fie dispuse in continuare masurile legale, care se impun.