Un vagon al trenului de calatori care circula pe ruta Teius - Cluj Napoca a deraiat

CFR Calatori a precizat ca "s-a produs un deranjament in circulatia trenului R 3081" si ca nu a fost afectata siguranta calatorilor.



"CFR Calatori informeaza ca astazi, 8 iulie 2021, in zona Campia Turzii - Valea Florilor s-a produs un deranjament in circulatia trenului R 3081. Calatorii din tren au fost preluati de trenurile in circulatie catre destinatia finala.

Nu a fost afectata siguranta calatorilor. Cauzele care au condus la producerea acestui deranjament sunt in curs de cercetare de o comisie care s-a deplasat la fata locului. Ne cerem scuze pasagerilor pentru disconfortul creat si ii asiguram ca masurile care se iau au ca principal scop siguranta calatoriei", a transmis CFR Calatori.

Potrivit clubferoviar.ro, un lonjeron, parte a unui boghiu al vagonului, s-a rupt, insa nu este clar daca defectiunea este cauza sau consecinta a deraierii.

