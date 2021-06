CFR Calatori va lansa pe 24 iunie aplicatia mobila pentru achizitia biletelor de tren, a anuntat vineri, 11 iunie, directorul general al companiei, Ovidiu Vizante, cu prilejul lansarii programului estival Trenurile Soarelui.

"In era moderna, zic eu ca suntem cu un picior acolo. Niciodata nu vom fi acolo unde doriti dumneavoastra sau unde ne dorim noi. Ideea este in felul urmator: odata cu inceperea sezonului, adica in 24 iunie, se va lansa aplicatia mobila pentru achizitia biletelor. Exista varianta de cumparare a biletelor online, dar nu exista aceasta varianta de achizitie pe dispozitive mobile", a spus el.

Ovidiu Vizante a participat, vineri, la lansarea Trenurilor Soarelui, program estival prin care turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii.

Programul pregatit de CFR Calatori consta fie in prelungirea spre Mangalia - din 11/12 iunie - a circulatiei unor trenuri care aveau ca destinatie finala Bucuresti Nord, fie prin introducerea - din 25/26 iunie - de noi trenuri ce au ca destinatie exclusiva litoralul Marii Negre si Delta Dunarii.