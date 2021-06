Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu mesajele private primite pe Instagram, semnaland ca atacatorii trimit utilizatorilor mesaje de pe conturi false, care simuleaza un serviciu de asigurare a respectarii drepturilor de autor.

"Atentie la mesajele private primite pe Instagram. Atacatorii trimit utilizatorilor mesaje de pe conturi false, care simuleaza un serviciu de asigurare a respectarii drepturilor de autor. Se apeleaza la componenta emotionala a utilizatorului (suspendarea contului de Instagram), adaugandu-se totodata si necesitatea actiunii urgente (contul va fi inchis in 24 de ore). Toate acestea, pentru ca destinatarul mesajului ar fi incalcat reguli de copyright sau reguli ale comunitatii, pe care, desigur, le poate contesta accesand un formular", au scris expertii in securitate cibernetica pe pagina de Facebook a institutiei.

Potrivit acestora, link-ul pentru formular duce insa catre un site de phishing, identificat si de Google ca atare, care copiaza identitatea vizuala Instagram si care cere introducerea datelor de acces la cont. Odata ce un utilizator a introdus aceste date si nu are activata autentificarea in 2 pasi (2FA) poate pierde accesul la cont in dauna atacatorilor.

"Evitati accesarea unor astfel de link-uri, inainte de o verificare cu o solutie de securitate si nu introduceti date de cont in urma unor astfel de mesaje primite din surse necunoscute. Totodata, raportati catre reteaua sociala astfel de conturi care fac activitati malitioase, pentru a fi inchise", ii sfatuiesc reprezentantii CERT-RO pe utilizatori.