Cererea lui Dragnea de eliberare conditionata va fi rejudecata. Unde a fost stramutat procesul

Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat, luni, pe 14 iunie, decizia Tribunalului Bucuresti din 27 mai prin care a fost respinsa cererea lui Dragnea de eliberare conditionata din inchisoare.

Pe 27 mai, Tribunalul Bucuresti respinsese cererea in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Inainte de decizia tribunalului, Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucuresti in care fostul lider PSD solicita stramutarea, de la Tribunalul Bucuresti la un alt tribunal din tara, a procesului privind eliberarea sa conditionata din inchisoare. Dragnea sustinea ca judecatorii de la Tribunalul Bucuresti nu pot fi impartiali in judecarea cererii sale, deoarece au semnat o petitie fata de modificarea Legilor justitiei, pe vremea guvernarii PSD.

Desi decizia Tribunalului Bucuresti era una definitiva, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat-o, iar procesul se va muta la Giurgiu.

"Admite cererea de stramutare formulata de catre petentul Dragnea Liviu Nicolae cu privire la dosarul nr.7901/302/2021. In baza art.74 alin.2 Cod proc.penala dispune stramutarea judecarii contestatiilor formulate de catre petentul Dragnea Liviu-Nicolae si de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr.1025 pronuntata la data de 27.04.2021 de catre Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.7901/302/2021 de la Tribunalul Bucuresti la Tribunalul Giurgiu. In baza art.74 alin.5 Cod proc.penala desfiinteaza decizia penala nr.529 din data de 27.05.2021 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti - Sectia I penala in dosarul nr.7901/302/2021. In temeiul art.74 alin.4 Cod proc.penala instiinteaza Tribunalul Bucuresti si Tribunalul Giurgiu despre admiterea cererii de stramutare. Fara cale de atac", se arata in hotararea CAB.

Ads

Liviu Dragnea se afla in penitenciar din 27 mai 2019, cand a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare.

Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, intentand mai multe procese, pe motiv ca nu este lasat sa munceasca in atelierul auto al inchisorii.

Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la munca, dupa ce Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, in prezent jurnalist la Realitatea Plus.

Ulterior, Dragnea a castigat mai multe procese cu penitenciarul, instantele stabilind ca i s-au incalcat mai multe drepturi, printre care dreptul la munca si la ingrijire medicala.