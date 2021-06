Conflictul dintre CCR si Curtea de Justitie a UE se adanceste. Instanta europeana sesizata cu privire la decizia CCR privind Sectia Speciala

CCR, in conflcit deschis cu CJUE FOTO Captura foto/ CCR

Curtea de Apel Craiova a sesizat marti, 29 iunie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu o serie de intrebari ce vizeaza recenta decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei privind Sectia Speciala, declarata constitutionala in ciuda deciziei contrare a CJUE. Instanta din Craiova a sesizat CJUE cu o serie de intrebari dupa decizia CCR prin care a invalidat o hotarare a Curtii de Apel Pitesti ce constatase nelegalitatea SIIJ, in conformitate cu CJUE.

Mai mult, CJUE a fost sesizata si pentru cercetarea disciplinara a judecatorului care a decis punerea in aplicare a deciziei CJUE prinvind SIIJ.

Ads



Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu urmatoarea cerere de decizie preliminara:



"1/Principiul independentei judecatorilor, consacrat de art.19 alin.1 al doilea paragraf TUE cu referire la art.2 TUE si art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unei dispozitii nationale, precum aceea a art. 148 alin.(2) din Constitutia Romaniei, astfel cum a fost interpretata de Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.390/2021, conform careia instantele nationale nu mai au abilitarea de a analiza conformitatea unei dispozitii nationale, constatate ca fiind constitutionala printr-o decizie a Curtii Constitutionale, cu dispozitiile de drept al Uniunii Europene?

2/Principiul independentei judecatorilor, consacrat de art.19 alin.1 al doilea paragraf TUE cu referire la art.2 TUE si art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unei dispozitii nationale, precum aceea a art. 99 lit. s din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care permite initierea unei proceduri disciplinare si sanctionarea disciplinara a judecatorului pentru nerespectarea unei decizii a Curtii Constitutionale, in conditiile in care judecatorul este chemat sa stabileasca prioritatea de aplicare a dreptului Uniunii Europene, in raport de considerentele unei decizii a Curtii Constitutionale, dispozitie nationala ce ii inlatura judecatorului posibilitatea de a aplica hotararea CJUE pe care o considera prioritara?



3/Principiul independentei judecatorilor, consacrat de art.19 alin.1 al doilea paragraf TUE cu referire la art.2 TUE si art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unor practici judiciare nationale care interzic judecatorului, cu consecinta antrenarii raspunderii disciplinare, sa faca aplicarea jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in proceduri penale precum contestatia privind durata rezonabila a procesului penal, reglementata de art.488 ind.1 din Codul de procedura penala din Romania?", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Forumul Judecatorilor.



Reamintim ca, in data de 8 iunie, Curtea Constitutionala (CCR) a decis ca infiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor este constitutionala. Decizia s-a luat cu majoritate de 7 la 2.

Potrivit deciziei CCR, desfiintarea Sectiei Speciale nu poate fi decisa decat de Parlament, se arata intr-un comunicat al CCR.

CCR a atras atentia judecatorilor de la instantele ordinare de judecata ca nu pot aplica decizia Curtii de Justitie a UE (CJUE) in detrimentul deciziilor CCR.

Ads

"Legea fundamentala isi prezerva pozitia ierarhic superioara in virtutea art.11 alin.(3) din Legea fundamentala, art.148 neatribuind dreptului Uniunii prioritate de aplicare fata de Constitutia Romaniei, astfel ca o instanta judecatoreasca nu are abilitarea de a analiza conformitatea unei dispozitii din "legile interne", constatate ca fiind constitutionala printr-o decizie a Curtii Constitutionale, cu dispozitiile de drept european prin prisma art.148 din Constitutie", se arata in comunicatul CCR.

Decizia CCR a venit dupa ce Curtea de Apel Pitesti a oferit o solutie intr-un dosar prin care constata ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai exista. De la anuntul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), aceasta este prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare hotararea CJUE privind Sectia Speciala.