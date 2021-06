Numar neobisnuit de mare de infectari noi cu COVID-19 la Moscova. Autoritatile suspecteaza ca este vorba de tulpini noi

Capitala rusa suspecteaza aparitia unor ''noi variante'' ale coronavirusului, a declarat joi primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pentru a explica agravarea brusca a epidemiei in oras, unde campania de vaccinare a fost lenta de luni de zile, relateaza AFP.

"Cel mai probabil, ne confruntam cu variante noi, mai agresive si cu raspandire mai rapida", a apreciat Serghei Sobianin, in cursul unei reuniuni prin videoconferinta cu responsabili guvernamentali responsabili cu lupta impotriva Covid.

El a mentionat ca in capitala cazurile depistate zilnic au crescut in cateva zile de la ''3.000 la 7.000 si maine (vineri), potrivit datelor preliminare, numarul ar putea fi mai mare de 9.000''.

''Este triplu, este o dinamica imensa pe care nu am observat-o in valurile anterioare'', a adaugat el.

Sobianin a decretat miercuri vaccinarea obligatorie a tuturor angajatilor din sectorul serviciilor. Aproximativ 60% dintre ei, aproximativ doua milioane de persoane, trebuie sa fie vaccinati pana la 15 august. Saptamana din 15 iunie a fost, de asemenea, decretata libera in incercarea de a opri epidemia.

De aproape un an, aparatul de stat si mass-media publice evidentiaza buna gestionare a crizei sanitare si eficienta Sputnik V, un vaccin dezvoltat de Rusia si disponibil de mai bine de sase luni.

Dar rusii nu au mers sa se vaccineze in pofida apelurilor repetate ale puterii, in frunte cu Vladimir Putin, marcati de decenii de propaganda sovietica, apoi rusa si reducerile bugetare in domeniul sanatatii.

Ads

Din decembrie, doar 19 milioane de rusi din 146 de milioane de locuitori au primit cel putin o doza, conform recensamantului site-ului Gogov, care colecteaza date din regiuni si mass-media in lipsa unor statistici nationale oficiale.

La Moscova, 1,8 milioane de persoane au primit cel putin o injectie din cei 12 sau 13 milioane de locuitori inregistrati oficial.

Rusia a devenit joi, cu 127.992 de decese inregistrate de guvern, cea mai afectata tara europeana de la inceputul pandemiei, inaintea Regatului Unit (127.926 de decese).

Agentia rusa de statistici Rosstat, care are o definitie clinica mai extinsa a deceselor cauzate de COVID-19, a inregistrat 270.000 de decese cel putin de la inceputul pandemiei.