Tulpina Delta a fost depistata la un barbat din Pascani. Pacientul, care nu este vaccinat, a dezvoltat o forma severa a bolii

Tulpina Delta este prezenta in judetul Iasi FOTO Pixabay

Noua tulpina de coronavirus Delta a fost confirmata in cazul unui barbat internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, starea acestuia fiind initial severa, dar s-a ameliorat in ultimele zile.

Directorul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu a declarat miercuri, 7 iulie, ca tulpina Delta este prezenta in judetul Iasi, fiind identificata in cazul unui barbat din municipiul Pascani, internat in prezent la spitalul iesean.

"Pacientul a ajuns in stare grava la noi. A necesitat ingrijiri la Terapie Intensiva, dupa ce a dezvoltat o forma severa. Nu era vaccinat, iar in urma tratamentului starea lui s-a ameliorat. Va fi mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon obisnuit", a declarat medicul Florin Rosu.

El a spus ca DSP Iasi a efectuat ancheta epidemiologica in acest caz si au fost identificati contactii barbatului.

"Focarul de la Pascani este tinut sub control. Cert este ca tulpina Delta este in circulatie. Nu stim despre existenta altor focare, insa corpul medical ramane vigilent", a mai spus directorul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu.

Pana miercuri, 7 iulie, in judetul Iasi au fost inregistrate 42.430 de cazuri de Covid, rata de infectare fiind la un nivel minim, respectiv 0,02 la suta.