Incep lucrarile pe lotul 3 al Autostrazii 0, dar si pe lotul Mihaiesti- Zimbor de pe Autostrada 3, anunta ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook.

"DAM OFICIAL STARTUL LUCRARILOR PE: A0 SUD LOT 3 + A3 MIHAIESTI - ZIMBOR

Doua dintr-o lovitura. Astazi am emis autorizatii de construire pentru doua proiecte care, odata finalizate, vor fi mana cereasca pentru zona metropolitana a Bucurestiului si inima Ardealului.

In primul rand, avem autorizatie de construire "proaspata", data pentru lotul 3 (intre DN6 - Bragadiru si A1) din Autostrada de centura a Bucurestiului, semi-inelul sudic.

Compania elena care lucreaza aici a facut deja activitati de pregatire a terenului (marcarea santierului, drumuri de acces, arheologie, defrisare, deminare). Voi urmari indeaproape lucrarile si voi face tot ce-mi sta in putere ca proiectul sa ramana in grafic. Nu mai accept intarzieri cum s-a intamplat cu finalizarea peste termenul contractual a proiectului tehnic.

Tronsonul va cuprinde:

9 pasaje si 4 poduri,

Un nod rutier la intersectia cu A1,

O parcare de scurta durata si un spatiu de servicii - ambele in oglinda.

Conform contractului, lotul 3 (18 km) va fi finalizat in 2023 - an in care, de altfel, vreau sa deschidem circulatia pe intreaga sectiune de sud a A0.

A doua autorizatie de construire pe care am emis-o este pentru Autostrada Transilvania, tronsonul dintre Mihaiesti si Zimbor - primul din judetul Salaj.

Pe cei 13 km ai sectiunii se vor construi:

Un nod rutier la Zimbor

11 poduri (2,2 km lungime totala)

21 de podete,

O parcare de scurta durata (de-o parte si de alta a drumului).

Acest lot a fost licitat "la pachet" cu unul invecinat, aflat deja in executie: Nadaselu - Mihaiesti, unde am fost in vizita acum doua saptamani. Sunt multumit de cum avanseaza lucrarile, iar constructorul roman e mobilizat foarte bine in teren.

Cu bani din PNRR, intre Nadaselu si Poarta Salajului (42 km, proiecte de 2 miliarde de lei) vrem sa terminam lucrarile pana in 2023", isi incheie ministrul postarea.