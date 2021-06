Castigatorul marelui premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 2,9 milioane de euro, si-a ridicat banii

Castigatorul premiului de Categoria I la tragerea Loto 6/49, in valoare de peste 2,9 milioane de euro, si-a ridicat, vineri, castigul. Castigatorul este un barbat din judetul Alba, care joaca in mod constant de aproximativ doi ani.

Potrivit unui comunicat transmis de Loteria Romana, in cursul zilei de vineri s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 3 iunie, in valoare de 14.307.599,36 lei (peste 2,9 milioane de euro).

Este vorba despre un barbat de aproximativ 50 de ani, din judetul Alba, care nu vrea sa isi faca publica identitatea. Barbatul a afirmat ca joaca in mod constant la Loto 6/49, in Blaj, de aproximativ doi ani.

El joaca intotdeauna o singura varianta simpla la Loto 6/49, iar numerele jucate nu au nicio semnificatie personala, acestea fiind alese de fiecare data la intamplare.

Conform sursei citate, barbatul a aflat ca a castigat marele premiu la Loto 6/49 urmarind, ca de fiecare data, tragerile loto.

"Jocul periodic la Loteria Romana chiar poate aduce castiguri consistente. Nu va pierdeti increderea in castigurile Loteriei. Eu am jucat si am castigat", a transmis barbatul, care isi va putea ajuta familia cu banii obtinuti. El a spus ca va continua sa joace ca si pana acum si ca spera sa mai castige si alte premii mari.