Dominic Fritz, după ce a fost acuzat că şi-a cumpărat o casă de 330.000 de euro nebranşată la sistemul centralizat: ”Atacaţi-mă, dar lăsaţi familia în pace”

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, acuzat că şi-a cumpărat o casă de 330.000 de euro, nebranşată la sistemul centralizat, în condiţiile în care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirmă că se va muta în casă nouă, dar explică că imobilul a fost cumpărat de soţia sa.

Primarul afirmă că apartamentul său de burlac devenise neîncăpător, în condiţiile în care soţia sa a născut recent. Fritz susţine că nici apartamentul în care a locuit până acum nu era racordat la sistemul centralizat. ”Atacaţi-mă, dar lăsaţi familia în pace”, a transmis Fritz.

Ads

”M-am obişnuit, din ziua în care mi-am declarat candidatura la Primăria Timişoara, la tot felul de fake news, atacuri şi minciuni despre mine. Că sunt spion, că nu am diplome, că nu am dreptul să fiu primar etc. De obicei nu răspund, pentru că sunt prea multe probleme reale de rezolvat să mă pot ocupa şi de cele inventate. Ştiam că e doar o chestiune de timp în care şi familia mea va fi obiectul unor atacuri.

Acum circulă un fake news bizar cum că m-am mutat cu soţia într-o vilă pentru că nu mai vreau să stau cu copilul meu legat de Colterm. De data asta răspund, pentru că nu mai e vorba doar despre mine. Soţia mea lucrează de 10 ani în zone de calamităţi şi război. A fost pe posturi în Republica Democrată Congo, în Haiti, în Irak şi, în ultimii doi ani, în Republica Centrafricană, unde a făcut parte din echipa care a coordonat răspunsul ONU la pandemie, într-o ţară aflată în război civil, cu un sistem medical aproape inexistent. Nu cunosc o altă fiinţă umană mai curajoasă, tenace şi inteligentă”, a scris Fritz pe Facebook.

”E totul la vedere, case closed”

Edilul mai spune că soţia sa şi-a dorit foarte mult să aibă o casă, dar cum nu este cetăţean al Uniunii Europene, nu poate deţine terenuri, astfel că terenul pe care se află locuinţa a fost trecut pe numele lui Dominic Fritz.

”După 10 ani de trăit în zone de conflict, şi-a dorit foarte mult să crească copilul nostru (şi sperăm să nu fie ultimul!) într-o casă a ei. La Timişoara. Apartamentul de burlac pe care mi l-am cumpărat în 2015 a devenit prea mic pentru familia noastră mărită. După multe luni de căutare, ne-am găsit refugiul nostru şi abia aşteptăm să ne mutăm. Niciunul dintre cele două imobile nu sunt racordate la Colterm, aşa s-a întâmplat. Mi-aş dori ca cei care propagă aceste atacuri despre viaţa mea privată ar investi măcar o fracţie din resursele şi energia lor în găsirea de soluţii pentru Colterm.

Ads

Colterm nu ar fi ajuns în această situaţie dacă interesul public ar fi fost pe agenda celor care acum, evident, caută ţap ispăşitor după ce au păgubit oraşul şi şi-au mărit buzunarele. Încă un detaliu: soţia mea, nefiind cetăţean UE, nu are voie să deţină terenuri în România, doar imobile. Aşa că m-a făcut pe mine proprietar al terenului pe care stă casa ei. Îi mulţumesc. Voi menţiona donaţia în următoarea mea declaraţia mea de avere. E totul la vedere, case closed”, a mai scris Fritz.

În final, primarul municipiului Timişoara face un apel către presa locală, să îi lase familia în pace.

”Sunt o persoană publică, mi-am asumat asta. Ştiu că prezenţa mea şi a multor colegi deranjează, nu facem mişmaşuri, vrem să se respecte legea în ţara asta şi prin urmare trebuie, cu orice preţ, să fim decredibilizaţi. Atacaţi-mă, dacă nu aveţi argumente sau soluţii. Dar lăsaţi familia mea în pace”, a mai scris Fritz.

Potrivit presei locale, familia lui Dominic Fritz a achiziţionat o locuinţă, în Timişoara, cu 330.000 de euro, de la un cetăţean italian.

Ads

Datorii de peste 300 de milioane de lei

Societatea de termoficare din Timişoara, Colterm se afla, în această vară, în centrul unui scandal legat de situaţia financiară având datorii de peste 300 de milioane de lei, iar în luna mai a fost şi amendată cu 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat certificatele de poluare impuse de Uniunea Europeană. Amenda a fost contestată de Primăria Timişoara.

Anterior sancţiunii, administraţia Fritz a numit un director la Colterm care a avut o condamnare penală şi care a cumpărat o maşină de lux pe care să o folosească în deplasări ca director Colterm. Ulterior, acesta a fost eliberat din funcţie.

În luna iunie, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş au mers la sediul Colterm pentru a solicita mai multe documente, ei făcând cercetări, sub coordonarea unul procuror, într-un dosar de delapidare şi fals. Surse din rândul anchetatorilor au declarat atunci că au fost cerute o serie de contracte mai vechi.

Ads

În această toamnă, Dominic Fritz a anunţat că situaţia termoficării din municipiu este una dificilă având în vedere costurile ridicate la gaze. Edilul a făcut un apel la partidele parlamentare să găsească soluţii pentru ajutorarea unor oraşe care se află în aceeaşi cu Timişoara.

Mai multe şcoli din Timişoara au decis să urmeze cursuri online, din cauza frigului din sălile de clase. Colterm a început să furnizeze agent termic abia în urmă cu o săptămână, însă nu în tot oraşul, deoarece în unele cartiere încă mai erau lucrări de retehnologizare. Până la finalul lunii, etapizat, toate cartierele din Timişoara vor avea căldură.