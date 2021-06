Cartiere din Galati, inundate in urma ploilor abundente VIDEO

Cel putin 10 strazi din municipiul Galati sunt inundate, in urma ploilor torentiale inregistrate vineri dimineata, 18 iunie. De asemenea, este apa mare la adapostul de animale abandonate din Galati, unde sunt circa 500 de patrupede.



Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, circa 10 strazi din Galati au fost inundate, in unele zone apa ajungand sa masoare pana la jumatate de metru. In zona spitalului CFR din oras, apa masoara circa 35 de centimetri.

Pompierii intervin pentru evacuarea apei cu o motopompa de mare capacitate.

"In urma ploilor abundente, au fost inundate circa 10 strazi. Pe unele dintre ele apa a masurat si 50 de centimetri, dar nu au fost inundate case, ci doar curti. Actionam cu o motopompa de mare capacitate in zona cea mai joasa a orasului, aproape de statia de pompare. Speram ca in maxim o ora sa revenim la normalitate. Apa a intrat in curti, dar nu in case. Tragem apa cu aceasta motopompa de mare capacitate pentru a o evacua total. Traficul a fost blocat o vreme pentru a nu provoca valuri, dar acum a fost reluat pentru ca apa a inceput sa scada. Masoara in unele zone 10-15 cm", a declarat Eugen Chirita.



Conform sursei citate, probleme au fost si la adapostul de animale abandonate din Galati, unde sunt circa 500 de animale, insa si aici apa a inceput sa scada urmare a interventiei cu motopompa.

Anterior, Primaria Galati a anuntat ca se intervine cu trei motopomp de mare capacitate.

Judetul Galati este sub cod portocaliu, pana sambata la ora 23.00.