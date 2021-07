Cadavru gasit pe cursul raului Buzau. Autoritatile vor stabili daca e vorba de fetita de 5 ani disparuta joi seara

Un cadavru a fost gasit pe cursul raului Buzau, autoritatile urmand sa stabileasca daca ii apartine fetitei de cinci ani si sapte luni cu autism, care a disparut in urma cu doua zile.

"In cadrul activitatilor de cautare din cursul acestei zile, in urma survolarii spatiului aerian, a fost observata pe cursul raului Buzau, in judetul Braila, silueta unui cadavru. Cu interventia specifica a echipajelor Inspectoratulului pentru Situatii de Urgenta, urmeaza a se extrage cadavrul din apa si ulterior se va proceda la identificarea acestuia", a transmis sambata IPJ Buzau.

Ulterior, autoritatile vor stabili daca este vorba despre Raisa, fetita care a disparut joi seara din curtea locuintei sale.