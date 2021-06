Cadavrul unui barbat, descoperit intr-o padure de langa Zalau

Cadavrul unui barbat neidentificat a fost descoperit, duminica, intr-o padure situata la iesire din municipiul Zalau, politistii continuand cercetarile pentru identificarea acestuia.

"Duminica, in jurul orei 20,00, Politia a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca in padurea situata la iesire din municipiul Zalau, inspre Moigrad, a fost gasit un cadavru uman. Trupul barbatului a fost transportat la morga spitalului in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", se arata, luni, intr-o informare de presa a Inspectoratul de Politie Judetean Salaj.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale continua cercetarile pentru stabilirea identitatii barbatului.

Cadavrul a fost observat de doua persoane care se plimbau prin padure. Potrivit unor surse ale graiulsalajului.ro, acesta avea in jur de 50 de ani, era imbracat ingrijit si nu prezenta urme de violenta.