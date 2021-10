Românii, la mica înțelegere cu gardienii. Bulibășeala autorităților privind noile restricții de circulație a creat haos la intrarea în magazine

Comunicarea haotică a autorităților cu privire la noile restricții de circulație impuse în România începând de luni 25 octombrie a lăsat totul la mica înțelegere între cetățeni și paznicii din magazine.

Nimeni nu știe foarte clar dacă o persoană care nu deține certificat verde poate avea acces într-un hypermarket unde se vinde și altceva decât mâncare, astfel că s-a ajuns la situații în care oamenii sunt nevoiți să negocieze cu gardieni neinstruiți.

În mediul online au fost prezentate situații în care oamenii au relatat contrariați că, în momentul în care au vrut să intre în mall sau într-un mare centru comercial, li s-a cerut dovada că au făcut și a treia doză de vaccin anti COVID, paznicii explicându-le că asta înseamnă schema completă de vaccinare.

Este încă neclar ce înseamnă magazin esențial unde, teoretic, accesul nu ar fi restricționat celor nevaccinați.

Dacă autoritățile au reglat din mers greșeala cu privire la accesul în mall-uri, la poștă, în bănci sau în instanțe, în ceea ce privește hypermarketurile situația este confuză încă. Nu este specificat clar dacă supermarketul intră la categoria magazin alimentar unde se poate intra fără certificatul digital.

Noi restricții au intrat în vigoare luni, 25 octombrie, în România, iar majoritatea vizează necesitatea certificatului digital pentru anumite locuri și activități.

Potrivit actului normativ ”activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale”. Astfel termenul de ”centru comercial” nefiind clar explicat, lasă loc la interpretări și aprecieri personale.

Pe de altă parte, accesul este permis fără restricții, pentru toată lumea în:

- Spitale, clinici medicale (de stat)

- Magazine alimentare (nu cele din Centrele Comerciale), care vor funcționa strict în intervalul orar 05:00-21:00.

- Biserici (cu respectarea distanțării sociale și a măsurilor sanitare)

- Activități recreativ sportive în aer liber (maximum 10 persoane)

- Farmacii, benzinării (pot avea program non-stop)

- Instanţe de judecată, secţii de poliţie (program normal, fără vizitatori, însoţitori)

- Instituţii publice, pentru:

(urgenţe) emitere certificat de deces, certificat de naştere etc

pentru a ridica pensii, alocaţii, ajutoare sociale etc

Restricțiile nu se aplică minorilor sub 12 ani, dar numai dacă sunt însoțiți de un adult care prezintă un certificat verde cu dovada vaccinării complete sau a trecerii prin boală.