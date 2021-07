Capitala se apropie de 50% rata de vaccinare. Ce judete completeaza topul persoanelor imunizate

Municipiul Bucuresti a atins o rata de acoperire vaccinala de 45,5%, a anuntat joi, 1 iulie, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita.



Comuna Floresti din judetul Cluj este localitatea din mediul rural cu cel mai mare numar de persoane vaccinate - 14.234.

In cadrul unei conferinte de presa sustinute joi la Palatul Victoria, presedintele CNCAV a precizat ca, in ce priveste imunizarea persoanelor cu varste de peste 12 ani, Municipiul Bucuresti a atins o rata de acoperire vaccinala de 45,5%; judetul Cluj 42,3%, Sibiu 35,9%, Brasov 33,5%, Timis, Constanta, Alba si Ilfov (peste 30%).

Din cele 1.283 de comune in care au fost organizate activitati de vaccinare, cel mai mare numar de persoane au fost imunizate in comunele: Floresti, judetul Cluj (14.234 de persoane); Dumbravita, judetul Timis (13.426); Chiajna, judetul Ilfov (9.326); Recea, judetul Maramures (6.857); Miroslava, judetul Iasi (5.311); Selimbar, judetul Sibiu (4.290).

Pe de alta parte, in prezent, un numar de 102 centre de vaccinare au activitatea suspendata temporar, reprezentand peste 10% din numarul total de centre de la nivel national. Alte 305 fluxuri din centrele ramase au activitate sistata temporar, iar pentru 364 de centre de vaccinare programul de lucru a fost redus la patru sau sase ore.

"De asemenea, sunt centre care, foarte probabil, vor avea activitatea inchisa in unele zile din saptamana, tocmai pentru a permite echipelor mobile sa mearga in localitatile din rural", a spus presedintele CNCAV.

In acest moment exista 739 de centre de vaccinare active, cu 1.173 de fluxuri. Totodata, in platforma nationala sunt programate in total 136.376 de persoane.

In ce priveste vaccinarea in cabinetele de medicina de familie, in prezent exista 2.495 de astfel de cabinete care inregistreaza persoane imunizate. La nivelul acestora au fost vaccinate peste 205.840 de persoane (57% din mediul rural). Cele mai multe persoane vaccinate in cabinetele de medicina de familie sunt in judetele: Timis (13.699 de persoane), Arges (9.780), Bucuresti (9.362), Mures (9.113).

In saptamana 21-28 iunie, au fost vaccinate 181.394 de persoane, dintre care 73.228 cu prima doza. Peste 92% dintre acestea s-au vaccinat cu prezentare directa la centrele de vaccinare, in cadrul unor evenimente de tip maraton sau cu ajutorul echipelor mobile.

"La acest moment numarul persoanelor care se programeaza in platforma nationala de vaccinare este foarte redus", a concluzionat Gheorghita.

Totodata, in 152 de spitale publice (din 37 de judete) s-au efectuat activitati de vaccinare, fiind imunizati 3.604 pacienti. In alte 23 de unitati sanitare private au fost vaccinati 544 de pacienti.