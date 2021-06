Brandul de oras al municipiului Buzau a castigat finala galei "Transform Awards", care a avut loc miercuri seara, 23 iunie, la Londra. In finala, municipiul Buzau s-a "luptat" cu metropola Paris.

Municipiul a fost inscris in competitia care are loc la nivel european cu logoul "Buzau Oras deschis", realizat in 2018 de catre Adrian Mironescu, un artist grafic din Iasi.

Acesta si-a inscris creatia in concursul european si a castigat aurul in fata capitalei Frantei, Paris.

Desi a vrut sa fie prezent la Londra, din cauza restrictiilor sanitare, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, nu a putut face deplasarea. Acesta a urmarit gala care a fost transmisa in direct pe Facebook alaturi de creatorul logo-lui Adrian Mironescu si de cativa angajati ai Primariei in sala de sedinte a Consiliului Local Municipal Buzau.

"Este un moment extraordinar care, iata, lanseaza Buzaul si pe mapamond. Este cea mai importanta publicatie din domeniu care tine aceasta competitie peste tot in lume, la New York, Londra, Dubai si Shanghai. Am inceput aceasta poveste cu logo-ul in 2018 cand a castigat un tanar de la Iasi, Adrian Mironescu care a lucrat cu noi pentru a defini un brand.,Buzau oras deschis viitorului, Buzau oras deschis culturii, Buzau oras deschis educatiei, Buzau oras deschis sportului, Buzau oras deschis dezvoltarii. Ne-am angajat pe un drum, sa ducem Buzaul cat mai sus si iata ca sunt etape care se indeplinesc, iar ceea ce s-a intamplat in aceasta seara este un moment extraordinar, care ne-a asezat acolo undeva foarte sus si lumea incepe sa stie de noi atat din Romania cat si din strainatate Va multumesc pentru incredere! Un brand mare se face cu toti buzoienii, chiar si cei care m-au criticat. Este un rezultat extraordinar, sunt emotionat, dar ma determina si mai mult sa merg pe acest drum", a spus primarul Constantin Toma la finalul galei.