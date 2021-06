Dezastrul lasat in urma de ploile torentiale: strazi si case inundate, podete rupte si copaci cazuti

Precipitatiile abundente cazute pe parcursul zilei de vineri, 18 iunie, au provocat pagube serioase in 15 judete din Romania. Un barbat a murit, in judetul Neamt, iar un altul este dat disparut, zeci de strazi si case au fost cuprinse de ape, iar vantul a doborat 12 copaci, arata bilantul ISU.

Efecte inregistrate la nivel national in data de 18.06.2021, in intervalul 07.00 - 20.00:

In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 34 localitati din 15 judete (BC, BT, BR, BZ, CL, DB, GL, GR, IF, IL, HD, NT, SB, TR si VN) si municipiul Bucuresti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 9 case, 92 curti, 5 subsoluri, de pe 22 strazi si pentru degajarea a 12 copaci cazuti pe carosabil/autoturisme, fiind afectate 5 autoturisme.

De asemenea, circulatia rutiera a fost temporar afectata pe 2 drumuri nationale (DN 11/BC si DN7 - DB) si 1 drum judetean (DJ 105 G - SB).

Totodata, 2 persoane au fost luate de apa (in loc. Manastirea Casin, jud. Bacau - barbat de aproximativ 70 ani care a fost luat de apa, dupa ce podetul pe care se afla s-a rupt si in loc. Almas din jud. Neamt persoana luata de apa a fost gasita de echipajele de interventie in SCR, executandu-se manevre de resuscitare), iar 10 muncitori care efectuau lucrari in loc. Nereju din jud. Vrancea, au fost surprinsi de cresterea raului si s-au refugiat intr-un vagon remorca.

Situatia detaliata pe judete se prezinta astfel:

1. Municipiul Bucuresti

- s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte, 2 subsoluri si pentru degajarea a 4 copaci cazuti pe carosabil.

2. Judetul Bacau

- in mun. Bacau s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte si de pe 1 strada.- in loc. Margineni se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 2 curti;- in loc. Berzunti s-a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe casa;- in loc. Oituz s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti;- pe DN11, in loc. Bogdanesti, circulatia rutiera a fost ingreunata din cauza apei de pe carosabil.- in loc. Scorteni s-a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Comanesti se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte;- in loc. Moinesti se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Manastirea Casin se intervine pentru salvarea unui barbat de aproximativ 70 ani care a fost luat de apa, dupa ce podetul pe care se afla s-a rupt.

3. Judetul Botosani

- in mun. Botosani se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte.

4. Judetul Braila

- in mun. Braila s-a intervenit pentru degajarea a 2 copaci cazuti pe carosabil, fiind afectate 2 autoturisme.

5. Judetul Buzau

- in mun. Buzau s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti si pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil.- in loc. Ramnicu Sarat s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte.

6. Judetul Calarasi

- in loc. Dragalina se intervine pentru evacuarea apei din 22 curti si 2 strazi;- in loc. Budesti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 6 curti;- in loc. Lehliu Gara s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte.

7. Judetul Dambovita

- in loc. Crevedia se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte;- pe DN7, in loc. Tartasesti, circulatia rutiera a fost temporar restrictionata din cauza apei si aluviunilor acumulate pe carosabil.









8. Judetul Galati

- in mun. Galati se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa, 25 curti, 1 subsol si de pe 17 strazi.

9. Judetul Giurgiu

- in mun. Giurgiu se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte, de pe 1 strada si a unui copac cazut pe vechea cladire a Spitalului Judetean.- in loc. Bolintin Vale s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Posta se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 1 curte;- in loc. Bulbucata se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa;- in loc. Teisori se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte.

10. Judetul Ialomita

- in loc. Perieti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 4 curti;- in loc. Barbulesti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 casa si 5 curti.

11. Judetul Ilfov

- in loc. Afumati se intervine pentru evacuarea apei din 2 case si 2 curti;- in loc. Balotesti se intervine pentru evacuarea apei din 1 beci;- in loc. Buftea se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Chiajna se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Bragadiru se intervine pentru evacuarea apei de pe 1 strada;- in loc. Ciolpani se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 3 curti;- in loc. Snagov se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil.

12. Judetul Hunedoara

- in loc. Simeria se intervine pentru degajarea unui acoperis cazut pe 3 auto;- in loc. Bacia se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Spin se intervine pentru evacuarea apei din 1 beci.

13. Judetul Neamt

- in loc. Tazlau se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa;- in loc. Almas se intervine pentru salvarea unei persoane care ar fi fost luata de viitura formata pe albia paraului din localitate;- in loc. Vadurele se intervine pentru evacuarea apei din 3 curti.

14. Judetul Sibiu

- pe DJ 105 G, in loc. Raul Sadului circulatia rutiera este temporar blocata din cauza apei si aluviunilor acumulate pe carosabil.

15. Judetul Teleorman

- in loc. Zimnicea se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti si 1 beci.

16. Judetul Vrancea

- in loc. Nereju se intervine pentru salvarea a 10 muncitori care efectuau lucrari in zona si au fost surprinsi de cresterea raului din localitate. Acestia s-au refugiat intr-un vagon remorca.

La momentul raportarii sunt interventii in desfasurare ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice in jud. BC, CT, CL, DB, GL, GR, IF, HD, NT, SB, TR si VN.