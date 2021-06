Barbatii care l-au batut in trafic, de fata cu politia, pe activistul de mediu din Buzau au fost retinuti

Trei barbati cu varste cuprinse intre 27 si 44 de ani, din Buzau, care au batut in trafic un activist de mediu de fata cu politistii au fost retinuti duminica, 13 iunie, si urmeaza sa ajunga in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.



"In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, a fost agresat de catre trei persoane, in timp ce se afla in trafic, astazi, au fost retinuti, pentru 24 de ore, cei trei barbati, cu varste de 27 si 44 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice.

Cei trei barbati urmeaza a fi prezentati magistratilor, cu propunere de arestare preventiva, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstantelor in care s-a produs evenimentul", se arata intr-un comunicat al politiei.

Robert Gabriel Nitu, un activist din Buzau, a fost batut de fata cu politia dupa ce a facut poze unor barbati care vindeau ilegal pasari. Acestia i-au spart geamul masinii si l-au batut crunt cu pumnii si picioarele.